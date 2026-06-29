Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026

El ganador de este cruce enfrentará en octavos de final al vencedor de Francia vs. Suecia. Por eso, superar a Alemania significaría una clasificación enorme.

Paraguay enfrenta este lunes a Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido de máxima exigencia para la Albirroja.

Publicidad

El equipo sudamericano llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros del Grupo D, con 4 puntos. Perdió 4-1 contra Estados Unidos, le ganó 1-0 a Turquía y empató 0-0 frente a Australia.

ver también Buscan a Thomas Christiansen: la selección de Sudamérica que iría por el DT de Panamá tras el Mundial 2026

Alemania, por su parte, fue primera del Grupo E. Goleó 7-1 a Curazao, venció 2-1 a Costa de Marfil y, ya clasificada, perdió 2-1 contra Ecuador en la última fecha. Ahora los dos se cruzan en Boston, en un partido sin margen de error.

Qué pasa si Paraguay le gana a Alemania

Si Paraguay le gana a Alemania, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

Sería uno de los grandes golpes de la fase eliminatoria. La Albirroja dejaría afuera a una potencia histórica, cuatro veces campeona del mundo, y se metería entre las mejores 16 selecciones del torneo.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos al vencedor de Francia vs. Suecia. Por eso, superar a Alemania no solo significaría una clasificación enorme, sino también entrar en una zona del cuadro todavía más exigente.

Publicidad

Para Paraguay, ganar sería confirmar que su clasificación no fue casualidad. Después de empezar con una dura derrota dura ante Estados Unidos, el equipo se recompuso, compitió mejor y consiguió los puntos necesarios para llegar con vida a los cruces.

ver también Mientras Gustavo Alfaro gana 2.5 millones en Paraguay, el salario de Julian Nagelsmann en Alemania

Qué pasa si Paraguay empata contra Alemania

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Paraguay y Alemania igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

Publicidad

Ese escenario puede ser conveniente para Paraguay si logra sostener un partido cerrado. Cuanto más se alargue el cruce, más presión puede sentir Alemania, que llega como favorita y con la obligación de avanzar.

Para la Albirroja, llevar el partido al alargue o a los penales puede ser una vía de supervivencia. No elimina el favoritismo alemán, pero sí transforma el duelo en un escenario más emocional y menos previsible.

Publicidad

Qué pasa si Paraguay pierde contra Alemania

Si Paraguay pierde contra Alemania, quedará eliminado del Mundial 2026.

La derrota marcaría el final de una campaña en la que la Albirroja consiguió volver a competir en una ronda eliminatoria mundialista. El golpe sería fuerte, pero no borraría el valor de haber superado la fase de grupos en un torneo ampliado y muy exigente.

Perder también significaría que Alemania avanzará a octavos de final y esperará por Francia o Suecia. Para Paraguay, en cambio, el camino terminaría en Boston.

Publicidad

En resumen

Si Paraguay gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Francia vs. Suecia.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

Si Paraguay pierde, queda eliminado del Mundial 2026.