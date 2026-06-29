Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
El partido pondrá en juego un boleto a los octavos de final, donde el ganador se medirá con Paraguay o Alemania, que están empatando 1-1, y promete un duelo de estilos entre una de las grandes candidatas al título y un elenco sueco que buscará resistir y golpear en los momentos justos.
A qué hora juegan Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica del partido entre Francia y Suecia por los 16avos del Mundial 2026.
- 3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 4:00 p. m.: Panamá.
El encuentro comenzará a las 5:00 p.m. en Nueva Jersey, 5:00 p.m. ET y 2:00 p.m. PT en Estados Unidos.
Dónde ver EN VIVO a Francia vs. Suecia en Centroamérica
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- Panamá: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS
- Nicaragua: Tigo Sports
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¿Cómo llega Francia?
El equipo de Didier Deschamps —quien regresa tras ausentarse por el fallecimiento de su madre— llega a esta instancia con una primera fase casi perfecta. Les Bleus ganaron sus tres partidos del Grupo I: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y cerraron con una goleada 4-1 ante Noruega y refrendaron que tienen variantes, jerarquía y poder ofensivo para volver a pelear por la Copa del Mundo.
¿Cómo llega Suecia?
Suecia, en cambio, avanzó desde el Grupo F con un recorrido irregular y argumentos suficientes para competir en un “mata-mata” bajo este nuevo formato mundialista. Los pupilos de Graham Potter debutaron goleando 5-1 a Túnez, luego Países Bajos los derrotó por el mismo marcador y para la última fecha rescataron un 1-1 ante Japón con el gol de Anthony Elanga.
Posibles alineaciones de Francia vs. Suecia
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- Suecia: Jacob Widell Zetterström; Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Jesper Karlström; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson; Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.
Quién es el árbitro de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
El árbitro designado para Francia-Suecia será Danny Makkelie, de Países Bajos, que ya dirigió la goleada 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay y el triunfo 4-2 de Marruecos ante Haití.
- Árbitro principal: Danny Makkelie (Países Bajos).
- Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos).
- Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos).
- Cuarta oficial: Tori Penso (Estados Unidos).