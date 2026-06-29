¿Por qué no juega Jamal Musiala en Alemania vs. Paraguay por los 16avos del Mundial 2026?

Jamal Musiala no aparece entre los titulares de Alemania para enfrentar a Paraguay por los 16avos del Mundial 2026.

Este lunes 29 de junio, la Selección de Alemania se enfrenta a Paraguay en el Boston Stadium, en un duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega a este cruce como ganador del Grupo E y con la obligación de confirmar su candidatura en la primera ronda de eliminación directa.

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Musiala no está en el XI inicial de Alemania

En la formación que dispuso Nagelsmann para este encuentro, la ausencia que más llamó la atención entre los fanáticos fue la del número 10 de Die Mannschaft, Jamal Musiala.

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El volante ofensivo del Bayern Múnich había sido titular en los tres partidos de la fase de grupos, por lo que su salida del once apareció como una de las principales novedades de Alemania ante el combinado que dirige Gustavo Alfaro.

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Musiala sale del XI titular de Alemania para el duelo ante Paraguay (Getty Images).

Musiala no juega desde el arranque por una decisión técnica de Nagelsmann. En el parte de los teutones, la baja marcada por lesión es Nico Schlotterbeck, mientras que el nacido en Stuttgart figura disponible en el banco de suplentes.

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Deniz Undav: la razón de la ausencia de Musiala

La decisión se explica por el rendimiento de Deniz Undav durante la fase de grupos. El delantero de 29 años había ingresado como suplente ante Costa de Marfil y respondió con un doblete, incluido un gol en el minuto 94. También había aportado un gol y dos asistencias frente a Curazao, datos que empujaron al cuerpo técnico a darle su primera titularidad del torneo.

Undav se ganó la titularidad a fuerza de goles (Getty Images).

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Con esta modificación, Alemania reacomoda su ataque sin romper la estructura general. Kai Havertz queda como referencia ofensiva, Florian Wirtz mantiene su lugar en la zona de creación y Leroy Sané continúa como una de las opciones por banda. Undav entra en el sector que deja Musiala, con una función más directa cerca del área.