En qué estadio juegan Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Alemania llega como ganadora del Grupo E, aunque con una caída en la última fecha. Paraguay, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los tres partidos programados para esta jornada de eliminación directa.

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El encuentro se jugará en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts. Será el segundo partido del día, después de Brasil vs. Japón y antes de Países Bajos vs. Marruecos.

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Alemania llega como ganadora del Grupo E, aunque con una caída en la última fecha. Paraguay, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo D y buscará dar un golpe fuerte ante una potencia europea.

Dónde juegan Alemania vs. Paraguay

El partido entre Alemania y Paraguay se disputará en el Boston Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Gillette Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Foxborough, Massachusetts, a unos 45 kilómetros del centro de Boston. Forma parte del complejo Patriot Place, una zona deportiva y comercial construida alrededor del recinto.

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El Gillette Stadium fue inaugurado en 2002 y es la casa de los New England Patriots, de la NFL, y del New England Revolution, de la MLS. También recibió partidos de fútbol internacional, encuentros de selecciones, finales de MLS, eventos universitarios y conciertos de gran convocatoria.

Para Alemania vs. Paraguay, la sede tendrá un cruce de estilos. Del lado europeo estará una selección con jerarquía, posesión y futbolistas de elite; del lado sudamericano, un equipo acostumbrado a competir desde el orden, la intensidad y el aprovechamiento de cada pelota dividida.

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Boston Stadium, una sede abierta y con tradición deportiva

El Boston Stadium es una de las sedes estadounidenses con mayor identidad deportiva dentro del Mundial.

A diferencia de estadios como el AT&T Stadium de Dallas o el NRG Stadium de Houston, el recinto de Foxborough es a cielo abierto. No tiene techo retráctil, por lo que el clima puede influir directamente en la experiencia del partido.

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Esa característica puede ser importante para un duelo de eliminación directa. En Boston, el clima de verano puede combinar calor, humedad y viento, aunque con condiciones menos extremas que en otras sedes del sur de Estados Unidos.

Para la Copa del Mundo, el estadio utiliza el nombre de Boston Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, como otras sedes de la NFL, tuvo que adaptarse a los requisitos del fútbol internacional, especialmente en superficie, dimensiones del campo, zonas técnicas, accesos y áreas operativas.

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Capacidad del Boston Stadium para el Mundial 2026

El Boston Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el aforo puede variar según la configuración FIFA de cada partido.

No es uno de los estadios más grandes del torneo, pero sí uno de los más reconocibles en Estados Unidos por su historia reciente con los Patriots y por el peso deportivo de la región de Nueva Inglaterra.

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El estadio cuenta con tribunas cercanas, palcos, zonas premium, espacios de hospitalidad y una estructura preparada para eventos masivos. En 2023 también tuvo una renovación importante, con mejoras en pantallas, accesos y experiencia para los espectadores.

Para Alemania vs. Paraguay, el marco será especial: una potencia mundialista contra una selección sudamericana que llega sin el mismo brillo, pero con la posibilidad de convertir el cruce en una de las grandes sorpresas de los 16avos.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Boston Stadium

El Boston Stadium tendrá siete partidos en el Mundial 2026, incluidos los cinco que pasaron de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y un partido de cuartos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Haití 0-1 Escocia — Grupo C, 13 de junio.

— Grupo C, 13 de junio. Iraq 1-4 Noruega — Grupo I, 16 de junio.

— Grupo I, 16 de junio. Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C, 19 de junio.

— Grupo C, 19 de junio. Inglaterra 0-0 Ghana — Grupo L, 23 de junio.

— Grupo L, 23 de junio. Noruega 1-4 Francia — Grupo I, 26 de junio.

— Grupo I, 26 de junio. Alemania vs. Paraguay — 16avos de final, 29 de junio.

— 16avos de final, 29 de junio. Cuartos de final — 9 de julio.

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Alemania llega como líder del Grupo E

Alemania avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo E.

El equipo de Julian Nagelsmann empezó con una goleada 7-1 ante Curazao, luego venció 2-1 a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 frente a Ecuador. Aun así, le alcanzó para quedarse con la cima de la zona.

Esa caída en el cierre dejó algunas dudas, sobre todo en defensa y en la administración física del equipo. Sin embargo, Alemania llega como favorita por jerarquía, ranking y experiencia mundialista.

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Paraguay quiere sostener su regreso competitivo

Paraguay se metió en los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

La Albirroja perdió 4-1 contra Estados Unidos en el debut, pero se recuperó con una victoria 1-0 ante Turquía y luego empató 0-0 frente a Australia. Con esos resultados llegó a 4 puntos y consiguió el boleto a la fase eliminatoria.

El desafío ahora será mucho mayor. Paraguay deberá jugar un partido casi perfecto para incomodar a Alemania: defender con orden, reducir espacios entre líneas y aprovechar cada transición ofensiva.

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Datos de Alemania vs. Paraguay