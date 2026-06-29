¿Quién es el árbitro de Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Jalal Jayed

Para Jayed, el desafío será sostener el control en un duelo de eliminación directa. En esta instancia ya no hay tabla ni margen para corregir.

Jalal Jayed será el árbitro principal del partido entre Alemania y Paraguay, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 29 de junio en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium.

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La designación pone a un árbitro marroquí al frente de un cruce con mucha tensión competitiva. Alemania llega como favorita y ganadora del Grupo E; Paraguay, en cambio, avanzó como tercero y buscará llevar el partido a un terreno incómodo para la selección europea.

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Para Jayed, el desafío será sostener el control en un duelo de eliminación directa. En esta instancia ya no hay tabla ni margen para corregir: el que pierde queda afuera del Mundial.

Quién es Jalal Jayed, árbitro de Alemania vs. Paraguay

Jalal Jayed es un árbitro marroquí nacido el 23 de marzo de 1987. Es internacional FIFA desde 2019 y dirige habitualmente en el fútbol de Marruecos, especialmente en la Botola Pro, la máxima categoría del país.

Su carrera empezó lejos de los grandes estadios, dirigiendo partidos amateurs en la zona de Casablanca antes de ir escalando dentro del arbitraje local.

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Con el tiempo llegó a citas importantes del fútbol marroquí, incluidos clásicos de alto voltaje y encuentros decisivos de copa. Ese recorrido le permitió ganar espacio dentro de la CAF y luego ser elegido para torneos internacionales.

Su presencia en el Mundial 2026 también tiene un valor simbólico: Jalal Jayed es el primer árbitro central marroquí en una Copa del Mundo desde 2002, cuando Mohamed Guezzaz fue designado para el Mundial de Corea-Japón. Es decir, Marruecos volvió a tener un juez principal en el torneo después de 24 años.

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Antecedentes internacionales de Jalal Jayed

Jalal Jayed llegó al Mundial 2026 con experiencia en competiciones africanas y partidos internacionales.

Antes de esta Copa, dirigió encuentros de torneos de la CAF, incluidos partidos de clubes y selecciones. También tuvo participación en competencias juveniles africanas, como torneos Sub-20 y Sub-23, además de designaciones vinculadas a la Copa Africana de Naciones.

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En el Mundial 2026, Jayed ya tuvo dos partidos antes de ser designado para Alemania vs. Paraguay. Su debut fue justamente con la selección alemana: dirigió Alemania 7-1 Curazao, por el Grupo E, en Houston.

Después volvió a aparecer en un partido del Grupo K: Portugal 5-0 Uzbekistán, también en fase de grupos. En ese encuentro mostró dos tarjetas amarillas y manejó un duelo que terminó con mucha diferencia en el marcador.

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El cruce entre alemanes y paraguayos será su tercer partido como árbitro principal en esta Copa del Mundo y el primero en una instancia eliminatoria. La exigencia será mayor, porque cualquier decisión fuerte puede tener impacto directo en la clasificación.

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Por qué Alemania vs. Paraguay puede exigir al árbitro

El partido puede presentar un contraste muy marcado.

Alemania probablemente intentará asumir el control desde la posesión, instalarse en campo rival y acelerar con sus mediapuntas. Si el partido se juega cerca del área paraguaya, cada contacto sobre futbolistas como Jamal Musiala, Florian Wirtz o Kai Havertz puede generar reclamos.

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Paraguay, en cambio, puede apostar por un plan más físico y reactivo. La Albirroja necesitará cortar circuitos, disputar segundas pelotas y salir rápido cuando recupere. Ese tipo de partido suele multiplicar los duelos, las faltas tácticas y las protestas.

Para Jayed, la clave será marcar un criterio claro desde el inicio. Tendrá que controlar el juego brusco sin cortar demasiado el ritmo, manejar las acciones de pelota parada y estar muy atento a los detalles en un cruce sin margen de error.

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Cuerpo arbitral de Alemania vs. Paraguay

El equipo arbitral de Alemania vs. Paraguay tendrá conducción marroquí y apoyo chino en las funciones complementarias.

Árbitro principal: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Mostafa Akarkad (Marruecos) Cuarto árbitro: Ma Ning (China)

Ma Ning (China) Quinto árbitro: Zhou Fei (China)