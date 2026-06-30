Diego Maradona hizo mención en 2018 sobre una de las nuevas reglas que implementó la FIFA en esta Copa del Mundo.

Años atrás, precisamente en 2018, Diego Maradona ya palpitaba lo que iba a ser el Mundial 2026 celebrado en Canadá, Estados Unidos y México. La leyenda argentina hizo mención sobre un detalle muy especial que se vive en la actual Copa del Mundo.

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En una entrevista con el reconocido periodista Víctor Hugo Morales, recordado por muchos por ser el relator del gol de Maradona a Inglaterra en México 1986, el astro argentino analizó la forma de vivir el fútbol de los anfitriones y avisó sobre la regla que luego se conocería como Cooling-Break.

En primer lugar, comentó que no le gustaba la idea de que el Mundial se organice en estos tres países. “No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran”, opinó sobre el cuadro de la Hoja de Maple.

Diego Maradona adelantó la regla del Cooling-Break en Estados Unidos

Además, vaticinó la famosa pausa de hidratación, una de las novedades más criticadas en esta edición: “Los americanos (estadounidenses) quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar”.

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En cuanto a los aztecas, Diego Maradona comentó que se veían beneficiados por esta triple organización: “Y acá sale ganando México, cuando México no lo merece. Porque, en realidad, gana dos partidos, llega a jugar contra Brasil o Alemania, y afuera”.

Hoy, después de ocho años de estas palabras, los aficionados exigen que la regla del Cooling-Break, utilizada para espacios publicitarios, no sea incluida en las próximas competencias. No obstante, parece haber llegado para quedarse según la FIFA.

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En resumen