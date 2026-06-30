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Maradona predijo dos años antes de su muerte lo que pasaría en el Mundial 2026: “Sale ganando México”

Diego Maradona hizo mención en 2018 sobre una de las nuevas reglas que implementó la FIFA en esta Copa del Mundo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El astro argentino lo anticipó en 2018.
© Getty ImagesEl astro argentino lo anticipó en 2018.

Años atrás, precisamente en 2018, Diego Maradona ya palpitaba lo que iba a ser el Mundial 2026 celebrado en Canadá, Estados Unidos y México. La leyenda argentina hizo mención sobre un detalle muy especial que se vive en la actual Copa del Mundo.

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En una entrevista con el reconocido periodista Víctor Hugo Morales, recordado por muchos por ser el relator del gol de Maradona a Inglaterra en México 1986, el astro argentino analizó la forma de vivir el fútbol de los anfitriones y avisó sobre la regla que luego se conocería como Cooling-Break.

En primer lugar, comentó que no le gustaba la idea de que el Mundial se organice en estos tres países. “No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran”, opinó sobre el cuadro de la Hoja de Maple.

Diego Maradona adelantó la regla del Cooling-Break en Estados Unidos

Además, vaticinó la famosa pausa de hidratación, una de las novedades más criticadas en esta edición: Los americanos (estadounidenses) quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar.

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En cuanto a los aztecas, Diego Maradona comentó que se veían beneficiados por esta triple organización: “Y acá sale ganando México, cuando México no lo merece. Porque, en realidad, gana dos partidos, llega a jugar contra Brasil o Alemania, y afuera”.

Hoy, después de ocho años de estas palabras, los aficionados exigen que la regla del Cooling-Break, utilizada para espacios publicitarios, no sea incluida en las próximas competencias. No obstante, parece haber llegado para quedarse según la FIFA.

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En resumen

  • Diego Maradona predijo en 2018 la implementación de las pausas de hidratación (Cooling-Break), señalando el interés comercial estadounidense por fragmentar los partidos para incluir publicidad.
  • El astro argentino criticó la elección de las sedes, argumentando la falta de pasión futbolística en Canadá y Estados Unidos, y cuestionando los méritos deportivos de México como coorganizador.
  • Ocho años después de sus declaraciones, la regla del Cooling-Break es fuertemente criticada por los aficionados en el Mundial 2026, quienes exigen su eliminación debido a su uso comercial.

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