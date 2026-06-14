¿Por qué Memphis Depay no juega con Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Memphis Depay no aparece como titular en el debut de Países Bajos ante Japón por el Mundial 2026. El delantero comienza en el banco de suplentes pese a estar disponible, en una decisión de Ronald Koeman.

Memphis Depay no es titular en Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026. La formación confirmada del equipo neerlandés muestra al delantero en el banco de suplentes, una decisión entendible por el contexto con el que llegó al torneo.

El atacante de Corinthians venía de una lesión muscular en el muslo sufrida meses antes del Mundial, una molestia que encendió alarmas en la preparación de Países Bajos. Aunque Ronald Koeman había confirmado en la previa que Depay estaba disponible, finalmente el entrenador decidió no arriesgarlo desde el arranque y manejar sus minutos en el debut.

Memphis Depay llegó a la Copa del Mundo tocado desde lo físico (Getty Images).

El XI de Países Bajos sin Depay

Koeman apostó por un frente ofensivo con Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summerville, tres futbolistas con más ritmo, velocidad para atacar espacios y capacidad de presión alta. Ante Japón, una selección intensa y ordenada, Países Bajos buscó movilidad desde el inicio antes que cargar el ataque con un delantero que llega de una recuperación reciente.

Los once elegidos por Koeman para jugar vs. Japón (Instaggram).

Memphis sigue siendo uno de los nombres más importantes de la selección neerlandesa y puede ser una carta de enorme valor para el segundo tiempo, especialmente si el partido necesita pausa, jerarquía, remate desde media distancia o presencia en el área.

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Así, el ex Barcelona no juega de inicio ante Japón por una combinación de precaución física y decisión táctica. Koeman lo guarda en el banco, pero lo mantiene como una de sus principales alternativas para cambiar el partido si Países Bajos necesita gol o experiencia en el tramo final.

En síntesis

Memphis Depay no es titular ante Japón y arranca en el banco de Países Bajos.

Ronald Koeman optó por un ataque con Gakpo, Malen y Summerville desde el inicio.

Depay venía de una lesión muscular y queda como una alternativa fuerte para el segundo tiempo.