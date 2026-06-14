Quién es Hajime Moriyasu, el DT que se animó a decir que Japón va por el título Mundial 2026

El ex seleccionado japonés llega a su segunda Copa del Mundo como DT de Japón y la ambición de llegar más lejos que en Qatar 2022.

Hajime Moriyasu llega al Mundial 2026 como el entrenador que sostiene la ambición más alta de Japón. El seleccionador de los Samurai Blue ya no habla solo de competir, crecer o representar bien a Asia. Su mensaje antes del torneo fue mucho más directo: quiere apuntar al título.

Ese cambio de tono explica el momento de la selección nipona. Después de años de continuidad, crecimiento y golpes fuertes contra rivales de élite, Japón aterriza en la Copa del Mundo con una idea demasiado ambiciosa para muchos: romper por fin su techo histórico y meterse entre los grandes.

El DT que puso la vara más alta que nunca para Japón

Moriyasu, de 57 años, es el técnico de Japón y el líder de un proceso que ya no se conforma con ser competitivo. En la previa del Mundial, habló de pelear cada partido con dureza, tenacidad y sentido colectivo, pero también dejó claro que la selección apunta a lo máximo.

Ese mensaje tiene peso porque Japón nunca pasó de los octavos de final en una Copa del Mundo. Llegó a esa instancia en 2002, 2010, 2018 y 2022, pero siempre se quedó a un paso de entrar en una zona verdaderamente nueva para su historia.

Un ciclo largo que le dio credibilidad a la ambición

Moriyasu asumió como seleccionador de Japón en 2018, después del Mundial de Rusia, y desde entonces construyó uno de los procesos más estables del fútbol internacional.

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Esa continuidad es clave. Japón disputará su octava Copa del Mundo consecutiva, una señal de consolidación absoluta dentro del mapa mundialista. El salto que busca ahora es otro: dejar de ser una selección respetada para convertirse en una amenaza real en rondas decisivas.

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El ciclo ganó credibilidad por resultados concretos. En Qatar 2022, Japón venció a Alemania y España en fase de grupos, dos triunfos que cambiaron la percepción global sobre el equipo. Ya no era solo una selección ordenada y disciplinada: era un rival capaz de golpear a potencias históricas.

La experiencia de Qatar 2022 como punto de quiebre

El Mundial de Qatar fue una mezcla de euforia y frustración para Japón. El equipo de Moriyasu ganó un grupo muy difícil, pero volvió a caer en octavos de final, esta vez ante Croacia por penales (1-3) tras emparar 1-1.

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Ese golpe dejó una enseñanza clara: se podía competir contra grandes selecciones, pero todavía le falta dar el paso definitivo en partidos de eliminación directa. El historial en la era Moriyasu es llamativo: empató uno de 8 duelos ante selecciones de Europa. Y en el balance total, lleva ganados 73 de los 104 partidos que dirigió, con 14 paridades y 17 derrotas.

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La generación más profunda del ciclo Moriyasu

Una de las razones por las que la ambición japonesa suena más creíble es la profundidad del plantel. Japón llega con una base de futbolistas acostumbrados a competir en Europa y con una generación que mezcla experiencia, juventud y variantes ofensivas.

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Las dos grandes ausencias en la lista de 26 jugadores son Kaoru Mitoma, marginado por lesión, y Wataru Endo, quien tras lesionarse decidió retirarse de la selección, pero el equipo conserva nombres de alto nivel como Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ayase Ueda y Zion Suzuki.

El calendario de Japón en el Grupo F

Países Bajos vs. Japón : 14 de junio, AT&T Stadium

: 14 de junio, AT&T Stadium Túnez vs. Japón : 21 de junio, Monterrey Stadium

: 21 de junio, Monterrey Stadium Japón vs. Suecia: 25 de junio, AT&T Stadium

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