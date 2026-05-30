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Mientras Carlo Ancelotti gana 10 millones en Brasil, el salario de Thomas Christiansen en Panamá

La diferencia salarial de los técnicos de Brasil y Panamá es tan grande como la de sus principales estrellas.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Ancelotti gana 12 veces más que Christiansen.
© GeminiAncelotti gana 12 veces más que Christiansen.

Panamá afrontará este domingo 31 de mayo uno de los amistosos más exigentes de su preparación rumbo al Mundial 2026. La Roja visitará a Brasil en el mítico Maracaná, en una prueba de altísimo nivel que puede marcar dónde está parado el combinado canalero de cara a la cita mundialista.

Pero el duelo también expone una diferencia enorme fuera de la cancha: la brecha salarial entre los entrenadores de ambas selecciones. De un lado estará Carlo Ancelotti, el técnico de selecciones mejor pago del mundo; del otro, Thomas Christiansen, quien es el DT que mejor salario percibe en Centroamérica, aunque a una distancia abismal del italiano.

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Carlo Ancelotti gana casi 12 veces más que Thomas Christiansen

Según las cifras que trascendieron, Ancelotti gana cerca de 10 millones de dólares anuales como seleccionador de Brasil. El histórico entrenador italiano, multicampeón en Europa y elegido por la Confederación Brasileña para liderar el proyecto rumbo al Mundial 2026, encabeza el ranking de los DT mejor remunerados a nivel de selecciones.

Christiansen, en cambio, percibe alrededor de 70 mil dólares mensuales al frente de Panamá. Esa cifra lo coloca como el entrenador mejor pago de Centroamérica, pero representa aproximadamente 840 mil dólares al año.

La comparación es contundente: Ancelotti cobra casi 12 veces más que Christiansen. Mientras el italiano embolsa cerca de 10 millones por temporada, el danés-español se mantiene por debajo del millón anual pese al crecimiento sostenido que ha tenido Panamá bajo su mando.

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La brecha económica entre Brasil y Panamá también se nota en el campo

La diferencia entre Brasil y Panamá no aparece únicamente en los bancos de suplentes. También se traslada al campo de juego, donde la Canarinha cuenta con varias figuras que militan en los clubes más poderosos de Europa y perciben salarios muy superiores a los de las principales estrellas panameñas.

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Algunos ejemplos marcan con claridad esa distancia:

  • Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, percibe alrededor de 20 millones de euros anuales.
  • Raphinha, atacante del Barcelona, gana cerca de 15 millones de euros por temporada.
  • Alisson Becker, arquero del Liverpool, cobra aproximadamente 9,12 millones de libras al año.
  • Michael Amir Murillo, uno de los panameños mejor pagos y jugador del Besiktas JK, percibe cerca de 2,7 millones de euros anuales.
  • Adalberto Carrasquilla, figura de Panamá y de Pumas UNAM, gana alrededor de 1,4 millones de dólares por año.
  • José Córdoba, defensor del Norwich City y otro de los futbolistas panameños con mayor proyección, cobra aproximadamente 442 mil libras anuales.
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Los otros amistosos de Panamá previos al Mundial 2026

Tras el enfrentamiento del domingo ante Brasil, la Canalera tendrá su despedida en casa frente a República Dominicana, el 3 de junio, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Y luego, el cierre de la preparación será ante Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en el Energizer Park de St. Louis, Estados Unidos.

El fixture de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Panamá formará parte del Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra. Estos serán sus partidos de la fase de grupos:

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FechaPartidoHora (Panamá)EstadioCiudad
Miércoles 17 de junio de 2026Ghana vs Panamá18:00BMO FieldToronto, Canadá
Martes 23 de junio de 2026Panamá vs Croacia18:00BMO FieldToronto, Canadá
Sábado 27 de junio de 2026Panamá vs Inglaterra16:00MetLife StadiumNueva Jersey, EE. UU.

En síntesis

  • El director técnico Carlo Ancelotti gana cerca de 10 millones de dólares anuales en Brasil.
  • El entrenador Thomas Christiansen percibe alrededor de 840 mil dólares al año con Panamá.
  • Panamá visitará a Brasil este domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná.
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