Atención, Saprissa: el pedido que Christiansen le hizo a Tomás Rodríguez para llevarlo al Mundial 2026 con Panamá

A 57 días para el arranque de la Copa del Mundo, Tomás Rodríguez pareciera estar más afuera que adentro de la lista final de la Selección de Panamá debido al complejo presente futbolístico que atraviesa en Deportivo Saprissa.

El delantero de 26 años viene de ser protagonista el fin de semana, en la derrota 1-2 de los tibaseños ante Municipal Liberia signada por el penal que falló al minuto 41, cuando el partido estaba sin goles en “La Cueva”.

Mariano Torres, capitán del equipo, le cedió la bola para que se sacudiera la ansiedad y convirtiera su tercera anotación con Saprissa en quince partidos del Clausura 2026. Empero, el derechazo de Rodríguez se fue muy por encima del travesaño. Y en una clara muestra de frustración, terminó cubriéndose la cara con la camiseta.

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Sobre esta situación habló el seleccionador de los canaleros, Thomas Christiansen, durante una entrevista con el periodista tico Yashín Quesada, enviándole un mensaje de aliento al ex Monagas.

¿Qué le pidió Christiansen a Tomás Rodríguez?

“Cederle el balón para que meta el penal ha sido un gesto bonito. Pero bueno, el que lo tira es el único que lo puede fallar y eso no es un mayor problema. Lo que sí tiene que hacer es jugar, olvidarse de esa situación y pensar en lo que viene, mentalizarse de que aquí al Mundial hay que hacer las cosas bien”, fue lo que Christian le pidió al “9” de Saprissa.

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Con la serenidad, van a llegar los goles para Rodríguez, quien a pesar de todo tiene un lugar fijo “en la lista grande al igual que Fidel (Escobar)”, recalcó el entrenador hispano-danés. Recordemos que esta primera nómina de 55 jugadores puede ser entregada hasta el 11 de mayo. Y la definitiva, conformada por 26, como máximo el 30 del mismo mes.

¿Le alcanzará al canalero para meterse? Si no sucede, Saprissa recibirá un fuerte golpe económico al quedarse sin cobrar los 11 mil dólares que la FIFA le desembolsa a los clubes por cada jugador que aportan al Mundial 2026.