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Kevin López se olvida de Honduras y firma por grande de Centroamérica a petición de su DT

Kevin López decidió irse del Olancho FC y firma por un grande de Centroamérica que le mostró el deseo de tenerlo.

José Rodas

Por José Rodas

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Kevin López tiene nuevo equipo para el próximo curso.
Kevin López tiene nuevo equipo para el próximo curso.

El misterio duró muy poco. Luego de que el delantero hondureño Kevin López sorprendiera a todos al romper su contrato con el Olancho FC, ya se confirmó oficialmente cuál será su nuevo equipo para la próxima temporada.

Para sorpresa de muchos, el habilidoso atacante de 30 años no se quedará en la liga hondureña. El “Choloma” volverá a jugar en el extranjero tras firmar un acuerdo por un año, dos torneos cortos, con el Antigua GFC.

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Fútbol Centroamérica conoció que fue petición de su entrenador Mauricio Tapia, quien fue el que confirmó la llegada del extremo ante la necesidad de cubrir esa zona en busca de volver a ser protagonistas por el título en Guatamala, y no solo eso, también jugará la Copa Centroamérica y se medirá al Marathón, uno de los clasificados ded Honduras.

También se pudo conocer que Antigua intentó fichar a Yeison Mejía, que quedó sin contrato con Olancho, pero el jugador nunca se decidió y por eso fueron por López.

La llegada de Kevin López a Antigua fue petición de Mauricio Tapia. Foto: Canteranos.

La llegada de Kevin López a Antigua fue petición de Mauricio Tapia. Foto: Canteranos.

Kevin López regresa a Guatemala

La directiva del Antigua buscaba un jugador rápido, con experiencia internacional y capacidad para desequilibrar a las defensas rivales; cualidades que López tiene de sobra tras su paso por equipos grandes de Honduras como Motagua y Olimpia.

Este será el segundo equipo de Kevin López en Guatemala, ya que anteriormente tuvo un paso exitoso por el Comunicaciones, uno de los clubes más grandes y rival directo de su nuevo equipo.

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El delantero decidió usar una cláusula de salida para dejar al Olancho FC, donde tuvo un paso irregular y anotó pocos goles. Ahora, ve en el fútbol guatemalteco, un torneo que ya conoce a la perfección, la oportunidad ideal para recuperar su mejor nivel físico y futbolístico.

En resumen

  • Kevin López dejó sorpresivamente al Olancho FC y fichó por un año con el Antigua GFC de Guatemala.
  • Esta será su segunda experiencia en el fútbol guatemalteco, tras un exitoso paso anterior por el Comunicaciones.
  • El “Choloma” usó su cláusula de salida para buscar minutos y recuperar su mejor nivel tras un torneo irregular en Honduras.
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