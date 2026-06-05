Honduras vs. Argentina: hora y por dónde ver en TV el amistoso antes del Mundial 2026

Este sábado, el equipo de José Francisco Molina, se enfrenta a Argentina en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026.

La Selección de Honduras se enfrenta este sábado a Argentina en un emocionante partido amistoso en Estados Unidos. Este encuentro es clave para ambos equipos: los argentinos buscan ponerse a tono para defender su título en el Mundial 2026, mientras que la “H” sigue adaptándose a la idea de juego de su nuevo director técnico, el español José Francisco Molina.

¿A qué hora juegan Honduras vs. Argentina?

El partido se llevará a cabo este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas. El pitazo inicial será a las 6:00 PM hora de Honduras (9:00 PM en Argentina).

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¿Por dónde ver en TV el amistoso antes del Mundial 2026?

En Honduras: El encuentro se podrá disfrutar en televisión abierta a través de las pantallas de Deportes TVC y Canal 5.

El encuentro se podrá disfrutar en televisión abierta a través de las pantallas de y En Argentina: Se transmitirá en vivo por la señal de TyC Sports.

¿Cómo llega Argentina?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la mente puesta en su debut mundialista del próximo 16 de junio ante Argelia. Para este compromiso, la Albiceleste presentará varias bajas importantes, ya que el cuerpo técnico prefiere cuidar a sus figuras. Jugadores como el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nahuel Molina y Cristian ‘Cuti’ Romero no verán acción. Además, están en duda Julián Álvarez y el astro Lionel Messi, quien arrastra una molestia muscular y está descartado.

Después de jugar contra Honduras, Argentina cerrará su preparación el martes 9 de junio ante Islandia en Alabama.

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¿Cómo llega Honduras?

Aunque la escuadra catracha no clasificó al Mundial 2026, este partido es una prueba de fuego de la mano de José Francisco Molina. El técnico español, que debutó en marzo con un empate 2-2 ante Perú, aprovechará el escenario para evaluar futbolistas frente a una potencia mundial.

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Las grandes novedades en la convocatoria de la “H” son el regreso de David Ruiz (Inter Miami), el llamado de Christian Canales (CD Choloma) y la expectativa por ver al joven delantero del Liverpool inglés, Keyrol Figueroa.