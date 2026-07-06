Lejos de Alajuelense, Jonathan Moya vuelve a Centroamérica y ya fue presentado en su nuevo equipo: “Bienvenido”

Jonathan Moya ha firmado un nuevo contrato en Centroamérica y podría enfrentarse a Alajuelense en la Copa Centroamericana.

Motagua continúa moviéndose con mucha fuerza en el mercado de pases y ha sacudido el entorno regional con una contratación de peso para su zona de ataque. La junta directiva del equipo capitalino alcanzó un acuerdo definitivo para incorporar a sus filas al experimentado delantero costarricense Jonathan Moya, quien llega con la misión de aportar goles y jerarquía al plantel.

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La noticia sobre el nuevo destino del atacante de 34 años fue revelada inicialmente por el periodista deportivo Kevin Jiménez, especialista en el mercado de transferencias de la región. De acuerdo con la información confirmada, el artillero tico se comprometió formalmente con el conjunto de las “Águilas” mediante la firma de un contrato que lo vinculará a la institución por los próximos dos años.

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“El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el delantero centro de origen costarricense Jonathan Moya pasa a formar parte de la institución.

Moya, ha tenido un largo recorrido por diversos países con muy buena trayectoria, su última experiencia fue en el Al Bukayriyah de Arabia Saudita. Además pasó por Alajuela, y el fútbol coreano.

El atacante de 34 años, sueña con convertirse en una pieza fundamental en el club”.

Motagua le apuesta a la Copa Centroamericana

Con esta incorporación, el futbolista centroamericano se transforma de manera oficial en el cuarto refuerzo del equipo azul con miras a las exigentes competencias que se avecinan en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana. Moya se suma a las altas previamente anunciadas por el club: los futbolistas Jeffry Miranda, Valerio Marinacci y Jesús Batiz.

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El recorrido profesional de Jonathan Alonso Moya Aguilar es bastante amplio tanto dentro como fuera de las fronteras de su país natal, acumulando además participación con la Selección Mayor de Costa Rica. El último destino futbolístico del delantero antes de vestirse de azul fue el Al-Bukiryah Football Club, institución perteneciente a la segunda división de la liga de Arabia Saudita.

A pesar de su reciente paso por el balompié de Oriente Medio, el delantero es ampliamente recordado en la región por el gran rendimiento que mostró vistiendo los colores de la Liga Deportiva Alajuelense. En el conjunto manudo, Moya dejó una huella imborrable al registrar una cuota superior a las 50 anotaciones oficiales y al levantar el trofeo de la Copa Centroamericana, ganándose el cartel de artillero sumamente letal.

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La llegada del costarricense representa una pieza de recambio muy importante para el esquema del cuerpo técnico de la institución hondureña. Con este fichaje, el club amplía de forma notable su abanico de variantes en el frente de ataque, una zona donde ya compiten por un puesto directo jugadores con perfiles variados como Jorge Serrano, Jeffry Miranda, Jeffryn Macías, Rodrigo de Oliveira y Jesús Batiz.

De esta manera, el Motagua cierra filas en una de las posiciones más determinantes de la cancha y lanza un claro mensaje de advertencia a todos sus rivales directos en la temporada. La directiva del club azul tiene como objetivo primordial confeccionar una plantilla sumamente competitiva que les permita pelear cara a cara por el título local y convertirse en grandes protagonistas del certamen internacional.

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