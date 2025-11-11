Es tendencia:
Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Eduardo Espinel

Olimpia sigue en vilo por la decisión de Eduardo Espinel, el uruguayo sigue como DT del equipo, pero su puesto está en el aire.

En Olimpia han propuesto algo que nadie esperaba para el puesto de Espinel.
Olimpia quedó muy golpeado luego del 6-2 que Génesis Policía Nacional les propinó el pasado fin de semana. Esto marcó que Eduardo Espinel renunciara a su puesto ante la prensa.

La renuncia aún no ha sido aceptada por la directiva de Olimpia, pero seguro se está analizando lo que va a pasar tras la fecha FIFA de este mes de noviembre.

Muchos candidatos han salido a la luz para poner tomar el puesto del uruguayo, hasta una leyenda del Motagua han postulado y que sorprende a muchos.

¿Qué leyenda de Motagua ha sido postulada para dirigir a Olimpia?

Se trata de Amado Guevara, “El Lobo” ya ha tenido experiencia en selecciones nacionales con Puerto Rico y siendo asistente de Jorge Luis Pinto en Honduras.

“Troglio muy caro, Tosello no vuelve, Nahúm Espinoza no puede por su estado de salud. Siendo profesionales, puede ser una buena opción para asumir la dirección técnica del Olimpia (Amado Guevara), haciendo pareja con Dani Turcios”, fue lo que comentó la página de ‘Club Olimpia Deportivo Fans’.

Esta es una de las páginas más populares que tienen los hinchas del León y cuenta con 75 mil seguidores.

El malestar del Eduardo Espinel, y por el cual puso su renuncia, es por atrasos en pagos y también porque administrativamente se siente desprotegido al ser obligado a jugar sin futbolistas seleccionados y con cambios en el calendario.

La dirigencia buscará que el DT termine el Apertura 2025 como mínimo, pero ya piensa en su sucesor para el próximo año.

