Jorge Álvarez sorprende a Honduras y responde a Kervin Arriaga por lo de Costa Rica; este mensaje envíó a sus compañeros

Jorge Daniel Álvarez, uno de los jugadores titulares de la selección de Honduras ha dejado una respuesta a Kervin Arriaga luego de sus declaraciones tras empatar contra Costa Rica.

Arriaga afirmó dejando consternado a todo un país que les faltó: “Un poco más de actitud de saber lo que nos estamos jugando, no quiero reprochar a nadie, pero creo que hay que poner más de actitud y conocer la magnitud de lo que se juega para poder buscar los puntos que nos clasifique al Mundial”.

Ante esto, los periodistas catrachos le preguntaron a Álvarez que si este era el verdadero problema de Honduras, la falta de actitud.

¿Qué respuesta dio Jorge Álvarez a las palabras de Kervin Arriaga?

“Sabemos que tenemos que mejorar en eso, no creo que sea falta de actitud porque el equipo corrió, tanto en defensa como en ataque se luchó todas y lastimosamente en algunos tramos de juego no se dio de la mejor manera. Tenemos claro que tenemos que mejorar eso y el lunes buscar esos tres puntos que es lo importante para nosotros y lo que necesitamos”, señaló.

Para Jorge no es un problema de actitud lo que tiene la H, eso sí, invita a sus compañeros de la Bicolor a mejorar para el juego contra Haití que va a definir en gran parte el pase de Honduras a la Copa del Mundo.

“Todo depende del lunes, creo que ganando no se va a ver que el empate fue malo, sabemos que si ganamos podemos alejarnos un poco de las selecciones el grupo. Tenemos que salir a ganar, agradecemos a la afición por apoyarnos y esperemos que nos sigan apoyando, sabemos que no era el resultado que ellos ni nosotros queríamos pero estamos enfocados y comprometidos para sacar los tres puntos”.

Honduras se enfrenta a Haití el lunes a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de las Eliminatorias de Concacaf.