Lo celebra Tena: Seleccionado de Guatemala da un gran salto en su carrera al firmar por equipo de México

El entrenador de la azul y blanco podrá tener a otro legionario para convocar

Por Javier Pineda

Una gran noticia para los chapines

El fútbol de Guatemala suma un nuevo representante en el extranjero en este mercado de pases, luego de confirmarse que el delantero José Daniel Franco alcanzó un acuerdo para incorporarse a los Alebrijes de Oaxaca, club que compite en la Liga Expansión MX de México.

El atacante guatemalteco tenía prácticamente todo definido para jugar con Sacachispas en la Primera División, pero la posibilidad de retornar al fútbol azteca cambió el rumbo de su carrera. Ante esta opción, Franco no lo dudó y firmó contrato para iniciar una nueva etapa en el balompié mexicano.

A través de sus redes sociales, el club oaxaqueño le dio una cálida bienvenida. “¡Bienvenido de vuelta a casa, José Franco! El delantero y seleccionado nacional de Guatemala regresa tras una gran primera etapa donde marcó goles con nuestros colores y se ganó el cariño de la afición. ¡Vamos con todo en esta nueva etapa!”, publicó la institución.

Franco ya conoce lo que significa vestir la camiseta de los Alebrijes, luego de haber jugado con el club hace dos temporadas, cuando llegó en calidad de préstamo. En aquella etapa disputó 14 partidos y logró cinco anotaciones, números que dejaron una buena impresión tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

Además de su recorrido a nivel de clubes, José Daniel Franco ha sido parte de distintos procesos de selecciones menores y también de la Selección Mayor de Guatemala, por lo que esta oportunidad representa un escenario ideal para potenciar su rendimiento y volver a estar en el radar del seleccionador Luis Fernando Tena.

En el ámbito local, el delantero tuvo su última experiencia en la Liga Nacional con Malacateco, donde su paso fue discreto. Anteriormente militó en Antigua GFC, Deportivo Mixco y Municipal, trayectorias que respaldan su experiencia y que ahora buscará capitalizar en México para consolidarse como legionario chapín.

