Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

No solo es Henry Romero: Bolillo Gómez pierde a otra pieza clave de la Selección de El Salvador

Los salvadoreños están teniendo malas noticias en los últimos días.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
La Selecta suma contratiempos
La Selecta suma contratiempos

Alianza FC confirmó este lunes el grado de lesión del volante salvadoreño Harold Osorio, quien salió resentido físicamente tras el partido frente a Inter FA, encuentro en el que el conjunto albo cayó 1-3 en una jornada complicada para el cuadro capitalino.

Golpe confirmado: Bolillo Gómez recibe su primera mala noticia del 2026 en la Selección de El Salvador

ver también

Golpe confirmado: Bolillo Gómez recibe su primera mala noticia del 2026 en la Selección de El Salvador

A través de un comunicado oficial, el club informó sobre el estado de salud del mediocampista, detallando que el jugador presenta un esguince en la rodilla derecha, lesión sufrida durante el desarrollo del compromiso disputado el fin de semana.

Según explicó la institución, Osorio fue sometido a los estudios médicos correspondientes con el objetivo de determinar la gravedad de la dolencia. En el documento, Alianza precisó que “se le realizaron los exámenes médicos pertinentes, incluida una resonancia magnética, y el cuerpo médico de Alianza F.C. diagnosticó un esguince en la rodilla derecha”.

El club capitalino añadió que el futbolista iniciará de inmediato un proceso de recuperación, el cual será monitoreado de cerca por el departamento médico antes de autorizar su regreso a los entrenamientos con el resto del plantel.

“El jugador permanecerá en observación durante los próximos 7 días, periodo en el cual seguirá su tratamiento de rehabilitación y será evaluado nuevamente para determinar su evolución”, señala el comunicado emitido por la directiva alba.

Publicidad

Finalmente, Alianza dejó claro que la reincorporación de Harold Osorio a los trabajos grupales quedará sujeta al progreso que muestre en los próximos días, con el objetivo de que pueda volver a estar a disposición del cuerpo técnico sin poner en riesgo su integridad física.

“Yo puedo estar en selección”: Darwin Cerén responde de manera contundente a la decisión del Bolillo Gómez de no convocarlo a La Selecta

ver también

“Yo puedo estar en selección”: Darwin Cerén responde de manera contundente a la decisión del Bolillo Gómez de no convocarlo a La Selecta

Las últimas horas las cosas no han sido como se han esperado para Hernán Dario El Bolillo Gómez y El Salvador, porque Henry Romero seguirá sin jugar en los próximos meses y ahora será Osorio el que se une a las ausencias.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Estuvo los últimos años en el extranjero y ahora es el fichaje bomba en la Primera División de El Salvador
El Salvador

Estuvo los últimos años en el extranjero y ahora es el fichaje bomba en la Primera División de El Salvador

Harold Osorio revela la noticia que cambia su carrera en Estados Unidos
El Salvador

Harold Osorio revela la noticia que cambia su carrera en Estados Unidos

Bolillo Gómez lo confirmó: El Salvador pierde a una figura para lo que resta de Eliminatorias
El Salvador

Bolillo Gómez lo confirmó: El Salvador pierde a una figura para lo que resta de Eliminatorias

Sporting San Miguelito vuelve a romper el mercado de fichajes de Panamá al sumar otro refuerzo mundialista
Panama

Sporting San Miguelito vuelve a romper el mercado de fichajes de Panamá al sumar otro refuerzo mundialista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo