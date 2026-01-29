No solo es Henry Romero: Bolillo Gómez pierde a otra pieza clave de la Selección de El Salvador

Alianza FC confirmó este lunes el grado de lesión del volante salvadoreño Harold Osorio, quien salió resentido físicamente tras el partido frente a Inter FA, encuentro en el que el conjunto albo cayó 1-3 en una jornada complicada para el cuadro capitalino.

A través de un comunicado oficial, el club informó sobre el estado de salud del mediocampista, detallando que el jugador presenta un esguince en la rodilla derecha, lesión sufrida durante el desarrollo del compromiso disputado el fin de semana.

Según explicó la institución, Osorio fue sometido a los estudios médicos correspondientes con el objetivo de determinar la gravedad de la dolencia. En el documento, Alianza precisó que “se le realizaron los exámenes médicos pertinentes, incluida una resonancia magnética, y el cuerpo médico de Alianza F.C. diagnosticó un esguince en la rodilla derecha”.

El club capitalino añadió que el futbolista iniciará de inmediato un proceso de recuperación, el cual será monitoreado de cerca por el departamento médico antes de autorizar su regreso a los entrenamientos con el resto del plantel.

“El jugador permanecerá en observación durante los próximos 7 días, periodo en el cual seguirá su tratamiento de rehabilitación y será evaluado nuevamente para determinar su evolución”, señala el comunicado emitido por la directiva alba.

Finalmente, Alianza dejó claro que la reincorporación de Harold Osorio a los trabajos grupales quedará sujeta al progreso que muestre en los próximos días, con el objetivo de que pueda volver a estar a disposición del cuerpo técnico sin poner en riesgo su integridad física.

Las últimas horas las cosas no han sido como se han esperado para Hernán Dario El Bolillo Gómez y El Salvador, porque Henry Romero seguirá sin jugar en los próximos meses y ahora será Osorio el que se une a las ausencias.