Liquidó a Alajuelense en Concacaf, Olimpia confirmó su salida y se lo comunicaron por WhatsApp: “No dieron la cara”

El jugador rompió el silencio un tiempo después y dio a conocer que no se quería ir del Olimpia, pero que tuvo que aceptar la decisión.

Por José Rodas

Le dio uno de los títulos más importantes del último tiempo y recuerda su salida del León.
La última vez que Olimpia se proclamó campeón de un torneo de Concacaf fue en 2022 cuando venció a Alajuelense en su propia casa.

Desde entonces no hubo otro campeón del área de Centroamérica que no fuera La Liga y su dominio dicta que llevan tres al hilo.

El héroe de aquel día fue Gabriel Araújo, un tiro libre del brasileño, desviado en la barrera, provocó que Olimpia venciera 3-2 a los Manudos y se proclamara campeón en el global 5-4.

Desde entonces siempre vive en el corazón de la afición merengue. Ahora juega para el Génesis, pero recordó su salida de Olimpia, pocos conocían detalles de cómo sucedió todo.

Araújo relata en una reciente entrevista con dís de fútbol que no le dieron la cara y que se enteró que estaba fuera del equipo vía WhatsApp.

Gabriel Araújo: “En Olimpia, no dieron la cara”

Fue multicampeón con el León y amado por la afición, expuso la cruda manera en la que el equipo le dio el ‘adiós’:

“Me informaron que no continuaría por un mensaje a través de WhatsApp. Me hubiese gustado más la honestidad, mirando cara a cara, como siempre fue, pero esa vez no fue así”.

“Me duele porque me entregué. Mi papá me dijo un día que no me enamore de ningún equipo y tenía razón. Fue muy difícil”.

Volvió a Honduras para seguir jugando a la pelota y se divierte con el Génesis, un equipo muy unido y que demuestra personalidad en cada partido. En el inicio del Clausura 2026 le vinieron a hacer partido al bicampeón nacional y solo perdieron 1-0.

