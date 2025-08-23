“Vaya fichaje”: Kervin Arriaga consigue ‘contratación’ de otro hondureño para el Levante de la Liga Española

Toda Honduras está esperando el debut de Kervin Arriaga en la Liga Española con el Levante.

Un catracho regresa a la primera división, pero no ha sido todo buenas noticias. Arriaga puede debutar hasta la jornada 3 ante Elche.

Para el juego de la fecha 2 ante Barcelona fue destacado porque se recupera de una lesión muscular que sufrió en la pretemporada.

Ahora el hondureño ha ‘hecho’ un fichaje que alegrará mucho a su familia. Kervin lo comunicó en sus redes sociales.

¿Qué ‘contratación’ hizo el hondureño Kervin Arriaga?

Según información de Todo Deportes, Arriaga estuvo en el Estadio Ciutat de València del Levante por primera vez.

Su pequeño hijo también fue partícipe de la visita de “Misilito” que en redes sociales compartió el momento y dijo: “Vaya fichaje”.

Kervin Arriaga compartió junto a su hijo en el estadio del Levante. Foto: TDTV.

Kervin está programado para debutar en la jornada 3 de la Liga Española, eso sí, todavía no ha sido inscrito para jugar.

Todo indica que esta semana que viene y de estar recuperado al 100%, el catracho será anotado como jugador de la primera división de España.