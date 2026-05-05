De Honduras para España: el inesperado regalo que recibió Javier Tebas nada más aterrizar

En un encuentro que destaca la estrecha relación entre el fútbol local y el internacional, la directiva del Olimpia aprovechó la visita de Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, para obsequiarle la camiseta oficial del equipo melenudo.

Este gesto simbólico ocurrió durante la llegada del dirigente español al país, reafirmando la hospitalidad del club más laureado de Honduras hacia una de las figuras más influyentes del deporte rey en el mundo.

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Javier Tebas arribó a suelo hondureño este martes con una agenda enfocada en el crecimiento y la profesionalización del fútbol en la región. El motivo principal de su viaje es participar en una serie de reuniones estratégicas con los presidentes de los equipos de toda Centroamérica.

Durante estos encuentros, se busca intercambiar conocimientos sobre la gestión de ligas, los derechos de televisión y la sostenibilidad financiera de los clubes, tomando como referencia el exitoso modelo que Tebas ha implementado en el fútbol español.

La presencia del máximo directivo de LaLiga representa una oportunidad única para los dirigentes centroamericanos, quienes esperan fortalecer lazos y aprender de las mejores prácticas globales.

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Con la entrega de la camisa blanca, el Olimpia no solo dio una cálida bienvenida a Tebas, sino que también posicionó la marca del equipo ante los ojos del dirigente europeo.

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