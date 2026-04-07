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El hondureño Alfredo Rodríguez cautiva en el FC Barcelona y desde Europa confirman brutal noticia

El jugador de origen hondureño está destacando como lateral izquierdo y ahora dieron a conocer nueva noticia con el FC Barcelona.

José Rodas

Por José Rodas

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Alfredo Rodríguez de 16 años es un defensa central de origen hondureño que juega en el FC Barcelona. Foto: MIC.
Alfredo Rodríguez de 16 años es un defensa central de origen hondureño que juega en el FC Barcelona. Foto: MIC.

José Alfredo Rodríguez es otra de las joyas de origen hondureño que está conquistando en Europa; por lo que Francis Hernández debe estar atento a lo que ocurre con el futbolista en el FC Barcelona.

Rodríguez de 16 años se ha colocado como uno de los laterales prospectos en el club catalán y desde Europa confirmaron que el jugador fue elegido en el once ideal del torneo MIC Football.

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Y es que, el hondureño se coronó campeón de ese torneo al vencer 1-2 a la Roma; colocando al jugador como uno de los mejores en su posición.

El director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández, se encuentra en Europa reclutando jugadores que puedan ser elegibles para jugar en La H, grupo en el que entra Rodríguez.

Cabe recordar que José Alfredo Rodríguez ya ha sido convocado con las selecciones Sub-14 y Sub-15 de España.

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El padre de Rodríguez es de Talanga, Francisco Morazán, misma zona de la que también es originaria la familia de Héctor Alessandro Mejía (jugador U-12 del FC Barcelona) y también de Dereck Moncada.

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Dato relevante

La MIC Football es un torneo internacional que se disputa anualmente todas las Semanas Santas en Costa Brava, Cataluña, España.

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