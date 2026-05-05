Entre Jeaustin Campos, Saturnino Cardozo y Jorge Luis Pinto, Pablo Izaguirre no dudó al elegir al nuevo DT de Alajuelense: “Mano dura”

La salida de Óscar Ramírez dejó un vacío enorme en Liga Deportiva Alajuelense y, desde entonces, el debate sobre quién debe tomar el banquillo rojinegro no deja de crecer. Entre rumores, nombres internacionales y perfiles completamente distintos, la dirigencia analiza opciones mientras el entorno manudo también empieza a tomar postura.

En las últimas horas, uno de los que se metió de lleno en la discusión fue Pablo Izaguirre, voz autorizada dentro del liguismo y alguien que conoce perfectamente el peso que implica dirigir a la institución. El exjugador analizó los tres nombres que hoy aparecen como principales candidatos: Saturnino Cardozo, Jeaustin Campos y Jorge Luis Pinto.

¿Qué dijo Pablo Izaguirre sobre los tres candidatos para dirigir Alajuelense?

Sobre Cardozo, Izaguirre valoró especialmente dos aspectos que considera fundamentales para el momento actual del club: la promoción de futbolistas jóvenes y el estilo de juego que mostró con Municipal Liberia. El paraguayo dejó una buena imagen durante el Clausura 2026 y su nombre tomó fuerza rápidamente tras la salida de Machillo.

En el caso de Jeaustin Campos, el análisis fue distinto. Izaguirre destacó principalmente su experiencia dentro del fútbol costarricense y el hecho de ser un entrenador acostumbrado a competir y ganar. Un perfil que seduce a una parte de la afición, especialmente por su conocimiento del entorno y la presión que implica dirigir a un grande.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de Pinto se destacó su gran conocimiento a la Liga. El colombiano, que ya tuvo un paso por Alajuelense y que sigue siendo una figura respetada en Centroamérica, parece generar algo diferente dentro del mundo rojinegro.

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Izaguirre, según contaron en Tigo, resaltó su experiencia, su pasado en la Liga y, sobre todo, una característica que considera clave para el contexto actual del equipo: la exigencia. Para el exjugador, Alajuelense necesita recuperar disciplina, carácter y autoridad dentro del camerino tras un semestre donde las indisciplinas y los problemas internos fueron tema recurrente.

Eso sí, también dejó una observación importante. Considera que, por sus 73 años, Pinto debería estar acompañado por alguien joven dentro del cuerpo técnico, alguien que complemente el trabajo diario y ayude a modernizar ciertos aspectos del proyecto.

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Pero aun con ese matiz, su elección fue clara. Entre todos los perfiles, Izaguirre se inclina por el colombiano. Y la razón principal parece resumirse en dos palabras que hoy pesan mucho dentro del club: “mano dura”.

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En Alajuelense saben que el próximo entrenador no solo deberá corregir lo futbolístico. También tendrá que ordenar un vestuario golpeado, recuperar competitividad y devolverle identidad a un equipo que perdió estabilidad en el momento más importante del torneo.

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