Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Exclusiva

Héctor Vargas negocia para ser nuevo técnico de un grande que fracasó en la Copa Centroamericana

El experimentado entrenador argentino reconoció que tiene una oferta sobre la mesa para asumir en un club de Centroamérica.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Héctor Vargas está muy cerca de dar el gran salto.
© La Voz Del DeporteHéctor Vargas está muy cerca de dar el gran salto.

El experimentado director técnico, Héctor Vargas, dejó caer la bomba este sábado al afirmar que tiene una propuesta para dirigir a un equipo grande que fracasó en Copa Centroamericana.

El entrenador reveló que: “Llegó una propuesta interesante, la directiva lo sabe (…) Es un club extranjero, estamos analizando, veremos a ver si se puede dar, es un equipo grande“.

Luis Palma da la noticia más esperada por Honduras a solo días de iniciar la Eliminatoria de Concacaf

ver también

Luis Palma da la noticia más esperada por Honduras a solo días de iniciar la Eliminatoria de Concacaf

¿Qué club negocia con Héctor Vargas?

Son varios los equipos grandes que fracasaron en esta edición del certamen continental: Municipal, Herediano, Saprissa, Alianza, Real Estelí y Águila quedaron eliminados en la fase de grupos.

Publicidad

Es por eso que las alarmas sobre sus proyectos están totalmente encendidas y no se puede descartar cambios.

Fútbol Centroamérica ha podido conocer en EXCLUSIVA que tras quedar eliminado en la Copa CA un equipo de El Salvador busca dar un golpe de timón en su dirección técnica.

Publicidad

Según la información del periodista Álvaro De La Rocha, el club que está en pláticas con Vargas es Club Deportivo Águila.

El cuadro emplumado no pudo avanzar de fase de grupos en el torneo de Concacaf por lo que la dirigencia está buscando cambiar el rumbo del proyecto.

Publicidad
Concacaf le notifica a Real España, Motagua y Olimpia la decisión que les puede costar su futuro en la Copa Centroamericana

ver también

Concacaf le notifica a Real España, Motagua y Olimpia la decisión que les puede costar su futuro en la Copa Centroamericana

Es por eso que mediante un representante el perfil del ´Léon de Formosa´ ha gustado y, tal como él lo admite, le hicieron llegar una propuesta.

Publicidad

Por los momentos Daniel Messina, actual entrenador del club, sigue en su cargo aunque es consciente de estar en la cuerda floja.

Vargas, 4 veces campeón de la Liga de Honduras, actualmente entrena a Leone HT6 de la Segunda División.

Publicidad

Sin embargo, él también reconoció que posee una cláusula para poder salir del club y, tras consultar con fuentes del equipo, de pedir su salida los dirigentes Hendry Thomas y Marvin Chávez no pondrían trabas para su salida.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Hay jugadores que no quieren”: Figura de Águila no se guarda nada y lanza fuerte crítica a sus compañeros
El Salvador

“Hay jugadores que no quieren”: Figura de Águila no se guarda nada y lanza fuerte crítica a sus compañeros

El Salvador recibe fichaje internacional sorpresivo de Águila: "hay acuerdo"
El Salvador

El Salvador recibe fichaje internacional sorpresivo de Águila: "hay acuerdo"

Figura de La Selecta y campeón con Alianza sorprende con su nuevo club
El Salvador

Figura de La Selecta y campeón con Alianza sorprende con su nuevo club

Saprissa lo echó y decidió dejar el fútbol para trabajar en un hotel de lujo
Deportivo Saprissa

Saprissa lo echó y decidió dejar el fútbol para trabajar en un hotel de lujo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo