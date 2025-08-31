Héctor Vargas negocia para ser nuevo técnico de un grande que fracasó en la Copa Centroamericana

El experimentado director técnico, Héctor Vargas, dejó caer la bomba este sábado al afirmar que tiene una propuesta para dirigir a un equipo grande que fracasó en Copa Centroamericana.

El entrenador reveló que: “Llegó una propuesta interesante, la directiva lo sabe (…) Es un club extranjero, estamos analizando, veremos a ver si se puede dar, es un equipo grande“.

¿Qué club negocia con Héctor Vargas?

Son varios los equipos grandes que fracasaron en esta edición del certamen continental: Municipal, Herediano, Saprissa, Alianza, Real Estelí y Águila quedaron eliminados en la fase de grupos.

Es por eso que las alarmas sobre sus proyectos están totalmente encendidas y no se puede descartar cambios.

Fútbol Centroamérica ha podido conocer en EXCLUSIVA que tras quedar eliminado en la Copa CA un equipo de El Salvador busca dar un golpe de timón en su dirección técnica.

Según la información del periodista Álvaro De La Rocha, el club que está en pláticas con Vargas es Club Deportivo Águila.

El cuadro emplumado no pudo avanzar de fase de grupos en el torneo de Concacaf por lo que la dirigencia está buscando cambiar el rumbo del proyecto.

Es por eso que mediante un representante el perfil del ´Léon de Formosa´ ha gustado y, tal como él lo admite, le hicieron llegar una propuesta.

Por los momentos Daniel Messina, actual entrenador del club, sigue en su cargo aunque es consciente de estar en la cuerda floja.

Vargas, 4 veces campeón de la Liga de Honduras, actualmente entrena a Leone HT6 de la Segunda División.

Sin embargo, él también reconoció que posee una cláusula para poder salir del club y, tras consultar con fuentes del equipo, de pedir su salida los dirigentes Hendry Thomas y Marvin Chávez no pondrían trabas para su salida.