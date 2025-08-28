Es tendencia:
UEFA sentencia a Luis Palma y Lech Poznan ya conoce su destino en Europa

Luis Palma no pudo en Champions ni en Europa League y esto es lo que UEFA ha decidido con el Lech Poznan de Polonia.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma ya conoce su destino en las competiciones europeas.
Luis Palma ya conoce su destino en las competiciones europeas.

Luis Palma quedó eliminado de la Europa League. El hondureño y el Lech Poznan, a pesar de la victoria ante el Genk 1-2 de visitante, quedaron fuera.

El global 6-2 los manda a casa y no podrán participar de ninguno de los dos torneos grandes clubes, si lo harán en el tercer.

UEFA ha dado un boleto directo al sorteo de este viernes en la Conference League, torneo que Palma ya jugó con el Aris FC de Grecia.

Con esto Palma Oseguera se ha asegurado seguir participando en torneos europeos y así ganar rodaje de cara a las Eliminatorias.

En este último cotejo jugó 45 minutos, lo importante es que viene teniendo una buena racha de arrancar los partidos como titular.

El sorteo de la fase de liga de la Europa y Conference League tendrá lugar el viernes 29 de agosto.

Luis Palma conocerá su destino para la fase de liga, al menos son ochos partidos que puede jugar el catracho en la competición.

Fiorentina, Beşiktaş, AZ Alkmaar, Mainz, Anderlecht o Crystal Palace son algunos de los rivales de nombre que puede enfrentar el catracho con el Lech Poznan.

