Los 13 borrados por Reinaldo Rueda para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ¿Honduras los extrañará?

La selección de Honduras dio a conocer su lista oficial para los dos partidos de las Eliminatorias ante Haití y Nicaragua. Estos son los grandes ausentes.

Reinaldo Rueda ha sido claro, convocó a 24 futbolistas para los dos primeros partidos de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En este listado hay varias sorpresas y también grandes ausentes, aquí te contamos quienes son los jugadores que Rueda dejó fuera.

Las gratas novedades son Luis Ortíz, Alenis Vargas y el regreso de Andy Najar, pero en la convocatoria también hay ausencias que llaman la atención en la selección de Honduras

Los 13 borrados de Reinaldo Rueda

1. Kervin Arriaga: el volante se bajó de la convocatoria ya que una lesión lo marginó. Ya está recuperado, pero sin ritmo, Rueda decidió no llamarlo.

2. Rigoberto Rivas: Mismo caso de Kervin Arriaga, el volante estaba lesionado en su club turco, se recuperó, pero Reinaldo no decidió llamar.

3. Denil Maldonado: su tobillo ha sido el problema y el capitán no estará ante Haití y Nicaragua.

4. Bryan Róchez: tal y como hizo en Copa Oro, Reinaldo Rueda no cuenta con el delantero que ahora juega en la segunda división de Portugal.



5. Yustin Arboleda: el delantero naturalizado venía siendo considerado por Rueda, pero ahora se ha quedado fuera.

6. Leonardo Posadas: a pesar de que Rueda lo ha seguido de cerca, no llenó todas las expectativas para ser llamado.

7.Nayrobi Vargas: es otro que pudo haber sido llamado, pero don Rei decidió dejarlo fuera de la convocatoria.



8. Alex López: el volante no fue convocado para estas dos jornadas iniciales de la Eliminatoria



9. Zapatilla Mejía: es otro que estuvo con la Bicolor, pero su bajo rendimiento no lo hace ser llamado.



10.Luis Vega: hace poco firmó su renovación con Motagua y estuvo más de un mes parado y por eso no está en el llamado.



11. Marlon Licona: su puesto fue tomado por Luis Ortíz, compañero suyo en Motagua que está haciendo las cosas muy bien.

12. Dixon Ramírez: fue uno de los mejores en la Copa Oro, pero para el inicio de la Eliminatoria, lo dejaron fuera.

13. Hardold Fonseca: otro arquero que pudo meterse al llamado, pero Rueda tiene claro este puesto.

Convocatoria de Honduras para enfrentar a Haití a Nicaragua

Honduras comienza visitando a Haití el 05 de septiembre en el Estadio Ergilio Hato de Curazao, la Bicolor sabe que es el partido más importante para arrancar con pie derecho la Eliminatoria.

Cuatro días después (09 de septiembre) recibe en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a Nicaragua del “Fantasma” Figueroa.