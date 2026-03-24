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Se filtra la identidad: Jeaustin Campos conoce de qué equipo es el aficionado con el que se peleó en Honduras

Jeaustin Campos ha descubierto que su altercado con un aficionado en Honduras estuvo relacionado con un hincha de otro equipo, gracias a la revelación de los propios seguidores.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos se peleó con un aficionado hace unos días en Honduras.
© La PrensaJeaustin Campos se peleó con un aficionado hace unos días en Honduras.

Hace unos días, Jeaustin Campos protagonizó un incidente con un aficionado tras la victoria de su equipo por 2-1 sobre el Génesis Policía. El técnico tuvo un intercambio de palabras con el hincha, y ahora se ha dado a conocer la identidad de la persona involucrada en el conflicto.

“Me parece que lo he dicho en varias ocasiones y no me canso de repetirlo. Si van a venir, que vengan a apoyar. Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo, hay demasiadas vibras negativas: compañeros de ustedes, periodistas que dicen ser de Real España, la afición, exdirectivos. Hay un cúmulo de malas vibras que actúa como un yunque. Yo, la verdad, nunca lo había visto en mi vida y me duele mucho”, dijo Campos.

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“A mí no me importa, yo tengo piel de lagarto, eso no me afecta, pero sí me da pena. Pena ajena, porque es pena por mi equipo y por los que llegan. Hay cuatro o cinco personas, pero no voy a generalizar. En general, la afición se porta bastante bien, pero desafortunadamente son estos personajes los que están cerca del banco, y son los que más se oyen. Pobrecitos los muchachos”, continuó el entrenador tras el altercado.

Ahora, los aficionados de Real España, atendiendo a la solicitud de Jeaustin Campos de erradicar a este tipo de hinchas, han logrado identificar al individuo.

Jeaustin Campos descubre la identidad del aficionado con el que se peleó

La página “Aficionados de Real España“, verificada en Facebook y conocida por compartir información con sus seguidores, ha revelado que el aficionado en cuestión es en realidad hincha del archirrival, Marathón.

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Se realizó una investigación sobre el aficionado que llegó al sector de sombra a insultar a los jugadores y al cuerpo técnico. El individuo resultó ser un aficionado infiltrado de Marathón”, informaron en su publicación.

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Este hallazgo se ha dado a conocer para respaldar al técnico, quien en varias ocasiones ha instado a los hinchas de Real España a apoyar al equipo y a evitar generar conflictos dentro de su propio club.

Aficionados de Real España se lo dieron a conocer a Jeaustin Campos.

Aficionados de Real España se lo dieron a conocer a Jeaustin Campos.

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