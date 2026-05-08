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El duro castigo confirmado que podría arruinar el futuro de Pablo Lavallén en Honduras

Pablo Lavallén ha sido sancionado en Honduras por sus declaraciones contra el FVS y también contra Televicentro.

José Rodas

Por José Rodas

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Pablo Lavallén ga sido fuertemente castigado.
Pablo Lavallén ga sido fuertemente castigado.

La derrota de Marathón ante Olimpia no terminó en la cancha. El técnico argentino Pablo Lavallén encendió la polémica con frases explosivas que le costaron una dura sanción disciplinaria.

“Estamos en el circo, hay que seguir bailando”, afirmó el estratega visiblemente molesto. Sus palabras se volvieron virales y provocaron la intervención inmediata de la Comisión de Disciplina.

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El castigo para Pablo Lavallén es de cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil lempiras. Las autoridades consideran que sus frases dañan la imagen del fútbol hondureño.

La Comisión no perdonó la reincidencia del técnico. El ente recordó sus peleas previas contra árbitros y el uso de un celular para reclamar jugadas en partidos anteriores.

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Además de la multa, Lavallén tiene prohibido entrar a los estadios durante su castigo. Si no paga en ocho días, el club Marathón podría incluso perder puntos en la tabla.

Con esto, el argentino no podrá estar en los juegos que restan de la Triangular y tampoco en una posible final si el equipo verdolaga logra clasificar.

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