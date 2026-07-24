Problemas en Comunicaciones con Agustín Vuletich para su debut en el Torneo Apertura 2026

Comunicaciones entra en la recta final de su preparación para el debut en el Torneo Apertura 2026, donde visitará este domingo a Deportivo Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo. Será el estreno oficial de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa al frente del conjunto albo en un campeonato nacional, con la misión de poner fin a la prolongada sequía de títulos que atraviesa la institución.

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Sin embargo, el panorama no es del todo alentador para el estratega chileno. A pocos días del compromiso, los cremas continúan acumulando bajas importantes en su plantel, siendo la más preocupante la del delantero argentino Agustín Vuletich, quien no ha podido entrenar con normalidad durante las últimas dos semanas y prácticamente está descartado para el viaje a Mazatenango.

Vuletich sigue sin recuperarse y aumenta la preocupación

El atacante sudamericano continúa bajo observación médica mientras el cuerpo técnico espera una evolución favorable que le permita reincorporarse de manera progresiva a los entrenamientos. Por ahora, los reportes indican que su regreso dependerá de cómo responda en los próximos días, por lo que su disponibilidad para las primeras jornadas del campeonato sigue siendo una incógnita.

La ausencia de Vuletich representa un duro golpe para Comunicaciones, que esperaba contar con el argentino como una de sus principales referencias ofensivas en el inicio del torneo. Mientras tanto, el delantero trabaja por separado junto al mediocampista Marco Domínguez y el atacante Erick Lemus, ambos inmersos en sus respectivos procesos de recuperación tras sufrir lesiones que también los mantienen alejados de las canchas.

A estas bajas se suma la del defensor José Carlos Pinto, quien recibió un permiso especial de la dirigencia para viajar al extranjero y atender problemas familiares. El zaguero continúa fuera del país y, aunque el club espera su regreso una vez resuelva su situación personal, es prácticamente un hecho que tampoco estará disponible para el compromiso frente a Suchitepéquez.

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Pese a las dificultades, Marco Antonio Figueroa confía en que el plantel disponible pueda responder en un escenario siempre complicado como el Carlos Salazar Hijo. Comunicaciones buscará iniciar el Apertura 2026 con una victoria que fortalezca la confianza del grupo, mientras espera recuperar cuanto antes a sus jugadores lesionados para afrontar con plantel completo la exigente temporada que recién comienza.