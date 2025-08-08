¿Traiciona a Motagua? Rubilio Castillo confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia tras ser agente libre

La carrera de Rubilio Castillo fuera de Honduras ha dado muchos giros inesperados, el último se dio en el Deportivo Pereira de Colombia.

El delantero de 33 años firmó hasta diciembre de 2025, pero todo se vino abajo y tuvo que rescindir contrato por la falta de oportunidad debido a decisiones técnicas.

Ahora, ya con su retorno a Honduras, han sonado dos equipos para que Rubilio retome su carrera como futbolista profesional.

Esos dos clubes interesados son Motagua y Marathón, en el primero ya es una leyenda, mientras que los verdolagas ya días vienen con el deseo de tener.

Ante esto, se ha hecho el eco de que si jugaría en Olimpia, un equipo al que Rubilio Castillo le ha hecho mucho daño en los Clásicos.

¿Qué piensa Rubilio Castillo de jugar en Olimpia?

Rubilio Castillo, en su retorno a Honduras tras su paso en el Deportivo Pereira. Anteriormente fue consultado el pasado mes de diciembre sobre la posibilidad de jugar en Olimpia y ahora que es jugador libre, su respuesta ha vuelto a retumbar en los oídos de la afición de Motagua.

“Es una pregunta muy complicada, Olimpia es un equipo que respeto, un club grande que nos ha costado mucho y nada más tengo admiración para esa institución”, dijo de forma tajante en Días de Fútbol.

La gente de Motagua puede estar tranquila, ya que Rubilio no tiene intenciones de ir al Viejo León.