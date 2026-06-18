Oferta de última hora: el exótico club que quiere sacar a Jorge Benguché del Olimpia

Jorge Benguché ha recibido una propuesta que Olimpia ya analiza y tiene las próximas 24 horas para responder.

El futuro del delantero hondureño Jorge Benguché podría dar un giro de 180 grados en las próximas horas. El atacante del Olimpia ha recibido una propuesta formal del Dibba Al-Hisn FC de los Emiratos Árabes Unidos para firmar por un año. Sin embargo, el tiempo corre: la oferta vence en 24 horas porque el club asiático tiene a otro delantero en la mira.

Al “Toro” todavía le quedan seis meses de contrato con el Olimpia. Por esta razón, el equipo árabe está totalmente dispuesto a negociar el dinero del traspaso con la directiva blanca. La última palabra la tendrá el Olimpia, que deberá decidir si deja ir a su goleador o lo retiene para los próximos torneos.

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Quedarse en el Olimpia tampoco es una mala opción económica para el jugador. Actualmente, Benguché es uno de los futbolistas mejor pagados de Honduras, con un salario estimado entre $15,000 y $20,000 dólares al mes.

Además del interés desde el Medio Oriente, el atacante también ha sonado con fuerza en Costa Rica, donde equipos grandes como Saprissa, Herediano y Cartaginés lo tienen en el radar.

La cuarta es la vencida para Jorge Benguché

Si se concreta su fichaje, esta sería la cuarta experiencia internacional para Benguché. El delantero busca una revancha personal, ya que en sus salidas anteriores no logró consolidarse:

2016-2020 (CD Olimpia): Debutó y se convirtió en uno de los delanteros más letales del país.

Debutó y se convirtió en uno de los delanteros más letales del país. 2020-2021 (Boavista – Portugal): Jugó a préstamo en la primera división de Europa.

Jugó a préstamo en la primera división de Europa. 2021-2022 (Cerro Largo – Uruguay): Tuvo un paso por el fútbol sudamericano.

Tuvo un paso por el fútbol sudamericano. 2024 (Bellinzona – Suiza): Vivió una breve etapa en el balompié suizo.

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Tras regresar a Honduras, Benguché volvió a ser el referente en el ataque del Olimpia y una pieza clave para competir en la Copa Centroamericana.

El reloj está marchando y el Olimpia debe tomar una decisión rápida: asegurar una venta antes de que venza el contrato del jugador o mantener a su estrella en el ataque.

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Álvaro de la Rocha fue el encargado de dar la información sobre Jorge Benguché a Emiratos. Foto: X.

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En resumen

Jorge Benguché recibió una propuesta por un año del Dibba Al-Hisn de Emiratos Árabes; el club asiático quiere negociar con el Olimpia, pero la oferta vence en 24 horas.

Al “Toro” le quedan seis meses de contrato en Honduras—donde gana entre $15,000 y $20,000 dólares mensuales.

De aceptarse, sería su cuarta experiencia en el extranjero tras pasar por Portugal, Uruguay y Suiza, buscando consolidarse fuera de Honduras.