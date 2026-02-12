Es tendencia:
¿Traición al Olimpia? Alberth Elis captado viendo a este equipo y se desatan los rumores de su futuro

Alberth Elis se quedó sin equipo hace unos días y ahora fue captado en este estadio de Honduras. Lo que se dice sobre su futuro.

Por José Rodas

Alberth Elis busca equipo para el resto de 2026, pero no tiene prisa.
© La PrensaAlberth Elis busca equipo para el resto de 2026, pero no tiene prisa.

Alberth Elis tomó la decisión de desligarse del C. S. Marítimo de la Segunda División de Portugal. Ahora es agente libre y puede fichar por cualquier club del mundo.

Con su ficha en mano, “La Panterita” ha decidido volver a Honduras buscando la mejor respuesta para su futuro.

El futuro de Alberth Elis

Tras su salida de Portugal, se reportó que su destino sería la USL Championship (Estados Unidos), pero esto se lo se ha manejado como rumor.

Lo más reciente que se supo del goleador fue captado por diario La Prensa, donde Elis sorprendió al llegar al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

Esto para observar el partido entre Génesis PN y Motagua. Hace pocos días volvió a Honduras y estuvo acompañado por Gabriel Araújo, defensa brasileño del Génesis PN y quien fue su compañero en el Olimpia.

Alberth Elis junto a Gabriel Araújo viendo el Génesis vs Motagua. Foto: La Prensa

Los rumores se han destado y que por la amistad que tendrían Elis podría jugar en el equipo de La Paz, cosa que parece poco probable. “La Panterita” siempre le ha sido fiel al Viejo León.

Es difícil pensar que se unirá a otro club en Honduras. No se descarta que esté esperando una oferta desde el extranjero.

