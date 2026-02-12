¿Traición al Olimpia? Alberth Elis captado viendo a este equipo y se desatan los rumores de su futuro

Alberth Elis tomó la decisión de desligarse del C. S. Marítimo de la Segunda División de Portugal. Ahora es agente libre y puede fichar por cualquier club del mundo.

Con su ficha en mano, “La Panterita” ha decidido volver a Honduras buscando la mejor respuesta para su futuro.

ver también Machillo Ramírez lo quiso para Alajuelense, no llegó y desde México le dan la razón: “Es el mejor”

El futuro de Alberth Elis

Tras su salida de Portugal, se reportó que su destino sería la USL Championship (Estados Unidos), pero esto se lo se ha manejado como rumor.

Lo más reciente que se supo del goleador fue captado por diario La Prensa, donde Elis sorprendió al llegar al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

Esto para observar el partido entre Génesis PN y Motagua. Hace pocos días volvió a Honduras y estuvo acompañado por Gabriel Araújo, defensa brasileño del Génesis PN y quien fue su compañero en el Olimpia.

Alberth Elis junto a Gabriel Araújo viendo el Génesis vs Motagua. Foto: La Prensa

Publicidad

Publicidad

Los rumores se han destado y que por la amistad que tendrían Elis podría jugar en el equipo de La Paz, cosa que parece poco probable. “La Panterita” siempre le ha sido fiel al Viejo León.

ver también Edrick Menjívar solo necesitó 7 palabras para decir lo que pocos se animan de Olimpia en Centroamérica

Es difícil pensar que se unirá a otro club en Honduras. No se descarta que esté esperando una oferta desde el extranjero.