Se lo llevan desde Sudamérica: Ronald González sufre un revés con uno de sus candidatos fuertes para dirigir a La Sele

La nómina de candidatos que Ronald González prepara para elevar ante el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y definir de una vez por todas quién se sentará en el banquillo de la Selección de Costa Rica en el 2026 quedó reducida a solo tres entrenadores.

El primer nombre en salir a la luz fue el de Alexandre Guimaraes. El experimentado estratega de 66 años, que ya tuvo dos etapas al frente de la Tricolor y la llevó a los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, es el único costarricense en la carpeta del director de selecciones.

ver también “Hay muy buenos perfiles”: Carlos Vela estremece a Alajuelense y revela los candidatos que podrían reemplazar al Machillo Ramírez

Óscar Ramírez, actual DT de Liga Deportiva Alajuelense, también estuvo en consideración, pero declinó públicamente la posibilidad de regresar al combinado patrio.

Los extranjeros en la mira de Fedefútbol

Según informó el periodista Keish Gómez Muñoz en ESPN, los otros dos entrenadores que completan la lista son el argentino Fernando Batista y el venezolano Rafael Dudamel.

Fernando Batista (Marcelo Endelli/Getty Images).

Ambos técnicos se ven respaldados por un amplio recorrido en el fútbol de Latinoamérica y se encuentran actualmente sin equipo, aunque esta situación podría cambiar en cuestión de días…

Publicidad

Publicidad

Dudamel despierta interés en Colombia

El entrenador de 53 años no dirige desde su salida del Deportivo Pereira de Colombia a finales de octubre pasado. En las últimas horas, el medio RCN lo vinculó con Deportivo Cali, club donde ya fue campeón en 2021 y que analiza cambios tras un irregular arranque en la Liga BetPlay 2026-I.

La directiva azucarera puso en entredicho la continuidad de Alberto Gamero en el banquillo, y su salida podría concretarse si el equipo no derrota a Atlético Nacional este domingo 15 de febrero, según informó Francisco Javier “Pacho” Vélez en La FM Más Fútbol.

Publicidad

Dudamel se acerca a Deportivo Cali (Hector Vivas/Getty Images).

Publicidad

ver también Guimaraes ya está al tanto: filtran el nuevo salario que la Fedefútbol asignó para el próximo DT de La Sele

En ese escenario, Dudamel aparece como una opción fuerte de la dirigencia, junto al argentino Lucas Pusineri. Para Ronald González y la Fedefútbol, el posible desembarco del venezolano en Sudamérica representa un revés que podría achicar el margen de maniobra en la búsqueda del nuevo DT de La Sele.