Machillo Ramírez lo quiso para Alajuelense, no llegó y desde México le dan la razón: “Es el mejor”

Alajuelense espera rival en la Concachampions 2026. La Liga se medirá al ganador de la serie que enfrenta a LAFC y Real España. De pasar los hondureños los Manudos se medirían de nuevo a Jeaustin Campos.

En el pasado mercado, Machillo Ramírez volteó a Honduras para reforzar a su equipo de cara al torneo de Concacaf y se fijó en un jugador de Olimpia que lo dejó sorprendido por su fútbol.

Hablamos de Jorge Álvarez, Alajuelense intentó ficharlo, pero Olimpia se negó a tal grado de quedarse con el futbolista que recién fue eliminado de la Concachampions por el América.

Desde México ha reconocido que Machillo tenía razón al querer a Jorge, ya que desde la perspectiva de Ricardo Peláez, ex jugador y comentarista de ESPN, fue el mejor del conjunto blanco ante Las Águilas.

Ricardo Peláez le da la razón a Machillo Ramírez con Jorge Álvarez

“Este Jorge Álvarez es un gran jugador. Para mí fue el mejor de Olimpia en la serie y no solo por su golazo en la ida. Es el que más protagonismo tuvo en la recuperación de la pelota, participa, se tira atrás, lucha y tiene la capacidad de disparar de fuera del área, asociarse o meter una asistencia”, expresó en plena transmisión.

Alajuelense viene de ser eliminado del torneo de Copa de Costa Rica por el Liberia y ahora se enfoca en la Liga y Concachampions 2026.

