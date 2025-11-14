Edrick Menjívar recibe el castigo que nunca esperó en Honduras y Costa Rica se abre la puerta del Mundial 2026

La selección de Honduras vivió una noche de pesadilla ante Nicaragua en la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los pinoleros derrotaron 2-0 a los catrachos y le quitaron a la Bicolor dar un gran paso a la Copa del Mundo. El triunfo los hubiese acercado al gran objetivo.

Con la derrota se vinieron abajo muchas cosas para Honduras, primero, sufrieron la primera derrota de la Eliminatoria, Getsel Montes no estará para el partido del martes y Edrick Menjívar también fue castigado.

¿Qué pasó con Edrick Menjívar, Nicaragua le muestra a Costa Rica el ejemplo a seguir?

El arquero de Olimpia había pasado más de 360 minutos sin recibir gol, esto se traduce en cuatro partidos. Esto se acabó al minuto 12′ cuando Bancy Hernandez le rompió el arco.

Menjívar quería seguir aumentado la buena racha que traía, pero Nicaragua acabó con su sueño y ahora con el marco abierto tiene que ir a Costa Rica a buscar la clasificación.

En el segundo gol de Nicaragua, Menjívar cometió un error infantil con una salida adelantada y Jaime Moreno eso no lo perdonó.

Ahora el arquero debe reponerse al castigo e ir a Costa Rica a lucirse o ver cómo Honduras pierde una clasificación que siempre estuvo en sus manos.