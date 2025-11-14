Es tendencia:
Carlo Costly solo necesitó cinco palabras para hundir a Honduras y Reinaldo Rueda por el ridículo en Nicaragua

Una de las grandes leyendas de Honduras dio su punto de visita luego de la derrota de Honduras 2-0 ante Nicaragua.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Carlo Costly no se guardó sus palabras a la hora de hablar de Honduras.
Carlo Costly, uno de los grandes referentes de la selección de Honduras en su historia, dio su punto de visita luego de la caída de la Bicolor ante Nicaragua 2-0.

La dura derrota en la fecha 5 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ha dejado muy tocado al país catracho que a pesar de ser líder ve muy lejano el torneo.

Todavía dependen de ellos mismos, pero su historial en Costa Rica hace que la clasificación sea prácticamente imposible, y más por cómo está el tema del repecha.

Ante esto y volviendo a Costly, el histórico delantero solo necesitó cinco palabras para hundiar a Honduras y Reinaldo Rueda.

¿Qué palabras fue las que utilizó Carlo Costly ante el ridículo de Honduras ante Nicaragua?

Estos jodidos, no pegamos una”, fueron las palabras de Costly que seguramente estaba indignado por la derrota.

Nicaragua no le ganaba a Honduras desde 1965, es decir, 60 años de no ver un triufo. La Bicolor falló en el momento más importante.

Ahora se tiene que jugar todo ante Costa Rica y la decepción está instalada en un país que ve el partido del martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche como una tortura.

