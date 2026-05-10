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Tota Medina se olvida del Victoria: el impensado club de Honduras que lo firmaría

El argentino sufrió el descenso con el Victoria, pero su trayectoria lo respalda y ya levantó el interés de un club en la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

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Hernán "La Tota" Medina estaría cerca de sumar una nueva experiencia como DT en Honduras. Foto: La Prensa.
Hernán "La Tota" Medina estaría cerca de sumar una nueva experiencia como DT en Honduras. Foto: La Prensa.

Hernán “La Tota” Medina estaría cerca de sumar una nueva experiencia en los banquillos de Honduras tras su paso por Motagua, Marathón y Victoria, este último con el que consumó el descenso en el Clausura 2026.

Pese a lo ocurrido con la “Jaiba Brava” , el DT argentino ya ha tenido contactos directos con el Vida de La Ceiba, según conoció Fútbol Centroamérica. El equipo ceibeño ya ha sondeado las aspiraciones económicas del entrenador.

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Cabe señalar que, según diversos reportes, el Vida jugará en la primera división el próximo torneo que se disputará con 12 clubes; el club “Cocotero” sería el invitado elegido por la Liga Nacional.

En ese sentido, Hernán “La Tota” Medina seguiría dirigiendo en la primera división del fútbol catracho en caso de concretarse su llegada al equipo de La Ceiba.

“La Tota” a la espera

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Mientras la directiva del Vida estudia la posibilidad de tener al DT, Medina despeja su mente representando a Honduras en el Mundial de FootGolf 2026, invitación que recibió de esa novedosa disciplina.

Medina es uno de los 18 integrantes de la Selección de Honduras que viajarán a Acapulco, México para disputaar el torneo organizado por la Federación Internacional de FootGolf (FIFG) que se jugará del 27 de mayo al 7 de junio.

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