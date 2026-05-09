Jeaustin Campos le manda un contundente mensaje al árbitro que será nombrado contra Olimpia

El entrenador tico se refirió al tema arbitral y lanzó un claro mensaje para el juez que sea nombrado en el partido que jugará en Tegucigalpa.

El Real España se quedó con el triunfo 3-1 sobre Olimpia y se coloca como el líder del grupo A en las triangulares; ahora el cuadro aurinegro tendrá que visitar Tegucigalpa el próximo martes en busca de un triunfo que los ponga a un paso de la gran final.

Ante ese escenario, el entrenador Jeaustin Camposfue consultado si teme por lo que pueda ocurrir con el arbitraje tras las polémica semana que hizo estallar a Pablo Lavallén tras caer ante los Merengues.

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En ese sentido, Campos se limitó a pedir que el árbitro que sea nombrado tenga un buen trabajo sin incidencias en el desarrollo del juego. Al mismo tiempo consideró que él trabaja únicamente en lo que está en sus manos.

Por otro lado, el DT señaló que uno de los factores claves para quedarse con el triunfo; fue la confusión en la que hizo caer a Olimpia al jugar por el centro en busca de combinaciones y no por los costados como acostumbran.

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Las palabras de Jeaustin Campos

El mensaje al árbitro

“Durante este torneo los entrenadores hemos tenido ese tipo de conversaciones en las conferencias de prensa. Al final cada quién tiene su opinión, pero eso al final no es una situación que sea condicionante en mi trabajo. Voy a hacer hasta lo imposible para lo que esté en mis manos se haga como se hizo hoy. Cada quién con su responsabilidad y que el martes el que esté ahí, haga un buen trabajo y se limite a hacer un espectáculo como ustedes y la afición se lo merece”.

La idea de confundir a Olimpia

“Siento que creíamos, pero teníamos que creer más todavía. El equipo no estaba jugando mal, nos agarraron un poquito fríos con ese resbalón y bueno, es una cuestión que lo sabíamos, y ustedes lo saben mejor que yo, a un equipo como Olimpia, con esa figura de medio campo para arriba, no le puedes dar, no puedes parpadear y no le puedes dar un espacio porque pues al minuto ya íbamos perdiendo, ¿no? Entonces, no es fácil también el hecho de reponerse, primero futbolísticamente y después en el marcador. Y bueno, el mérito total para los muchachos”.

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“Sí, sabíamos que era de vida o muerte, bueno, ahora todos, pero veníamos de un partido complicado contra Maratón que habíamos perdido, no podíamos ni empatar hoy. Entonces, asumimos algunos riesgos, nuestra línea defensiva se dedicó a defender. Suena irónico, pero prácticamente fue así, donde muchas veces estaban mano a mano, pero teníamos que hacer el esfuerzo. Creo que no esperaban tal vez esa modificación táctica, ¿no? y los pudimos sorprender con la situación del penal y con tres, cuatro jugadas por dentro, que no es nuestra costumbre”.

Tener el balón y jugar por dentro

“Siento que el primer tiempo tuvimos la pelota. Obviamente, Olimpia venía con peligro cuando ha tomado malas decisiones de media cancha para adelante, en el último cuarto, inclusive. Yo creo que es un cúmulo de un conjunto de varias cosas, ¿no? El equipo empezó a jugar de pie a pie, como lo había hecho en el primer tiempo. El rival te digo que cuenta porque estaba cerrándonos mucho más espacios, ¿verdad? Los jugadores que normalmente juegan de medio campo para arriba estaban reflegados tratando de cerrarnos espacios a nosotros. y al final, bueno, gracias a Dios se pudo dar”.

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“Gracias a Dios logramos resquebrajar un poquito, confundirlos, creo que fue la palabra, confundirlos un poco. Están muy acostumbrados a que nosotros siempre tengamos por fuera y hoy lo hicimos por dentro. Hoy atacamos a los centrales, atacamos a los volantes centrales y sabíamos que esa era una posibilidad, ¿no? y que gracias a Dios lo logramos con buen fútbol, con la pelota en el pie, como bien lo dices, pero sobre todo, como yo le decía a los muchachos, cuando hay que romper hegemonías, ¿sí? no desde la boca para afuera, somos nosotros los que tenemos que cambiar”.