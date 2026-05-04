Marathón se entromete en Motagua: la joya que piensa arrebatarle a Javier López en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes en Honduras ya comienza a agitarse. Los rumores de altas y bajas en diversos clubes ya comienzan a surgir con la intromisión de Marathón en un jugador que interesa al Motagua.

Se trata de la joyita Luis Hernández, jugador que recientemente sufrió el descenso de Victoria, pero que es del interés de los grandes clubes por el talento mostrado en el Clausura 2026.

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El jugador de 18 años estuvo en las inferiores de Olimpia; sin embargo, su actualidad lo ha convertido en uno de los jugadores más emergentes del fútbol catracho, captando la atención de clubes como Marathón y Motagua.

“Luis Hernández, joyia del Victoria, es del interés de varios equipos, dentro de ellos me confirman que Marathón estaría muy interesado en hacerse con sus servicios”, informó el periodista Esteban Guerrero.

Luis Hernández fue de los jugadores más destacados del Victoria. Foto: La Prensa.

El comunicador añadió que de momento no han existido mayores contactos con el jugador, pero el interés del equipo que dirige Pablo Lavallén es real de cara a la siguiente temporada.

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Otro que interesa a Marathón

El jovencito Luis Hernández no es el único refuerzo que Marathón desea sumar para el segundo semestre de 2026 y es que entre los rumores también aparece el nombre de Ofir Padilla.

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El volante del Platense aparece como uno de los perfiles que más gustan en el cuadro sampedrano y se une a la lista de jugadores que podrían salir del club en la que también aparece Erick Puerto y Samuel Pozantes.