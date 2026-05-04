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Descendió con Victoria: clubes de Sudamérica y Guatemala buscan fichar a este jugador hondureño

La carrera del defensor daría un giro drástico tras haber descendido con el Victoria en Honduras a convertirse en nuevo legionario.

José Rodas

Por José Rodas

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Óscar Barrios podría convertirse en nuevo legionario tras descender con el Victoria. Foto: La Prensa.
Óscar Barrios podría convertirse en nuevo legionario tras descender con el Victoria. Foto: La Prensa.

Recientemente, Óscar Barrios sufrió el descenso del Victoria de La Ceiba, club que cinco años después tendrá que volvera a la segunda división en Honduras en medio de una crisis económica que afectó el funcionamiento de sus jugadores.

Pese a eso, el defensor Óscar Barrios es uno de los futbolistas más destacados que tuvo la Jaiba Brava, razón por la que podría convertirse en un próximo legionario, según los últimos informes.

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Lo buscan en Guatemala y Uruguay

El periodista Esteban Guerrero indicó que clubes de Guatemala y Uruguay están en busca del defensor central que tiene como prioridad dar el salto a Sudamérica, según revela.

Con el Victoria, Barrios disputó 12 partidos en el Clausura 2026, pero su contrato con Marathón se venció, por lo que fichará como agente libre con cualquier club que surja en el mercado de fichajes.

Óscar Barrios podría convertirse en legionario en las próximas semanas. Foto: Grupo Opsa.

Óscar Barrios podría convertirse en legionario en las próximas semanas. Foto: Grupo Opsa.

“Uruguay es priorirdad. Óscar Barrios es agente libre y tiene ofertas en primera división de Uruguay, algunos equipos se han acercado a su entorno. Guatemala es opción. Pasó por Marathón, UPN y Victoria”, escribió el periodista.

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Cabe recordar que Honduras tiene presencia en la primera de Uruguay, fútbol en el que juega el lateral izquierdo Darlin Mencía, jugador del Wanderers.

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