De la amargura del descenso con Victoria a una selección: así anunciaron el fichaje de Tota Medina

El argentino Hernán Medina pausa por ahora su rol de entrenador tras consumar el descenso con el Victoria de Honduras.

El mundo del fútbol da giros inesperados, y Hernán “Tota” Medina es el ejemplo más reciente de ello. Tras vivir uno de los momentos más complicados de su carrera al consumar el descenso con el Victoria en la LigaNacional de Honduras, el técnico argentino ha decidido darle un vuelco total a su presente deportivo. Lejos de las pizarras y la dirección técnica, Medina ha encontrado una nueva oportunidad para representar a Honduras, pero esta vez dentro de la cancha.

La noticia ha sorprendido a muchos: “Tota” no seguirá en los banquillos por ahora, sino que se calzará los tacos para competir en el Mundial de FootGolf 2026. Tras el mal sabor de boca que dejó la pérdida de categoría con el equipo ceibeño, el argentino recibió una propuesta oficial para unirse a la delegación catracha y no dudó en aceptar el reto de cambiar de disciplina.

ver también Keyrol Figueroa se acerca a Honduras: el plan de Francis Hernández para que la promesa de Liverpool llegue a la H

Medina fue confirmado oficialmente como uno de los 18 integrantes de la Selección de Honduras que viajará a Acapulco, México. El torneo, organizado por la Federación Internacional de FootGolf (FIFG), se llevará a cabo del 27 de mayo al 7 de junio, reuniendo a los mejores exponentes de un deporte que combina la potencia del fútbol con la precisión y estrategia del golf.

Para el estratega, esta competencia representa una revancha personal y una forma de canalizar su pasión por el deporte desde una perspectiva diferente. El FootGolf ha ganado mucho terreno a nivel internacional en los últimos años, y Honduras busca posicionarse con una delegación que mezcla figuras con experiencia y nuevos talentos que dominan la técnica del golpeo de balón.

El evento en territorio mexicano no será sencillo, ya que contará con la participación de más de 1,000 atletas de distintos continentes. Sin embargo, la presencia de Medina aporta un ingrediente especial a la delegación hondureña, atrayendo la atención de la prensa deportiva que aún recordaba sus últimas y tensas semanas peleando por la permanencia en la Liga Nacional.

Publicidad

Publicidad

Este cambio de aires le permite al argentino alejarse de la presión mediática que genera el fútbol profesional tradicional y enfocarse en una disciplina donde la concentración es clave. Quienes conocen de cerca a Medina aseguran que siempre ha sido un entusiasta de este deporte, y ahora tendrá el honor de vestir los colores de Honduras en una cita mundialista oficial.

ver también La decisión que tomaría Marcelo Pereira en Costa Rica y que sorprende a Honduras mientras Cartaginés se juega todo contra Herediano

Con las maletas listas para Acapulco, la Selección de Honduras de FootGolf espera convertirse en la gran sorpresa del campeonato. Mientras tanto, la “Tota” Medina se prepara para demostrar que su calidad con el balón sigue intacta, buscando escribir una nueva historia de éxito que logre borrar, al menos por un tiempo, el amargo recuerdo del descenso.