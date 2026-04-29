Andrés Carevic toma decisión con Alex López y la noticia que apunta a Getsel Montes en Costa Rica

A pesar de que su rendimiento en el Sporting FC atravesó una montaña rusa de emociones, Carlos Pineda ha asegurado su continuidad. El ex volante del Olimpia renovó por un año tras la petición expresa del estratega argentino Andrés Carevic, según confirmó el periodista hondureño Álvaro de la Rocha.

El movimiento de Pineda ha servido como detonante para que la afición se cuestione el estatus contractual del resto de los embajadores hondureños en suelo tico. Entre renovaciones, incertidumbres y posibles salidas, este es el panorama de los futbolistas catrachos en la Primera División de Costa Rica.

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La actualidad de los hondureños en Costa Rica

Alex López (Sporting FC): Se mantiene como pieza angular del proyecto de Carevic. Tras una temporada regular donde sumó dos goles y una asistencia en la máxima categoría, el volante creativo cuenta con el respaldo absoluto de su cuerpo técnico para liderar el mediocampo albinegro.

Se mantiene como pieza angular del proyecto de Carevic. Tras una temporada regular donde sumó en la máxima categoría, el volante creativo cuenta con el respaldo absoluto de su cuerpo técnico para liderar el mediocampo albinegro. Jesús Batiz: El extremo atraviesa un momento de incertidumbre y podría encabezar una lista de bajas junto a jugadores como Jeffrey Valverde e Ian Lawrence. Aunque en su día rechazó al Motagua para seguir en Costa Rica, Batiz analiza ahora si continuar en la liga local o finalmente abrir la puerta a un retorno al fútbol hondureño.

El extremo atraviesa un momento de incertidumbre y podría encabezar una lista de bajas junto a jugadores como Jeffrey Valverde e Ian Lawrence. Aunque en su día rechazó al Motagua para seguir en Costa Rica, Batiz analiza ahora si continuar en la liga local o finalmente abrir la puerta a un retorno al fútbol hondureño. Wesly Decas (Puntarenas FC): Todo apunta a que el defensor seguirá vistiendo los colores del “Puerto”. Desde su salida del Real España, Decas ha recuperado su mejor versión, sumando 16 partidos disputados en el Clausura 2026 . Su meta es clara: mantener la regularidad para forzar su regreso a la “H”.

Todo apunta a que el defensor seguirá vistiendo los colores del “Puerto”. Desde su salida del Real España, Decas ha recuperado su mejor versión, sumando . Su meta es clara: mantener la regularidad para forzar su regreso a la “H”. Marcelo Pereira (Cartaginés): El defensor, que milita en los “brumosos” desde 2024, se encuentra actualmente en la fase decisiva de la liguilla contra Herediano. La directiva y el jugador definirán su situación contractual una vez finalice la participación del equipo en el torneo.

El defensor, que milita en los “brumosos” desde 2024, se encuentra actualmente en la fase decisiva de la liguilla contra Herediano. La directiva y el jugador definirán su situación contractual una vez finalice la participación del equipo en el torneo. Getsel Montes (Herediano): El zaguero está plenamente consolidado en el “Team”. Con contrato vigente y un rendimiento ascendente, Montes se perfila para seguir siendo el muro defensivo en la búsqueda de su tercer título en el balompié costarricense.

El zaguero está plenamente consolidado en el “Team”. Con contrato vigente y un rendimiento ascendente, Montes se perfila para seguir siendo el muro defensivo en la búsqueda de su tercer título en el balompié costarricense. Joshua Canales (Pérez Zeledón): Firmó una campaña notable que le permitió recuperar el nivel que se le conocía. Aunque Costa Rica ha sido su bálsamo futbolístico, su futuro inmediato aún no se ha esclarecido, dejando la puerta abierta a diversas opciones.

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Con la mirada puesta en el proceso mundialista, estos futbolistas saben que la regularidad en el extranjero es su mejor carta de presentación ante el seleccionador nacional, José Francisco Molina, quien sigue de cerca los pasos de la legión en territorio costarricense.