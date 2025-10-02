Es tendencia:
“Tomar la bandera”: Eduardo Espinel y la reacción que a Motagua no gustará en Honduras tras su eliminación

El entrenador no dudó en soltar todas sus palabras cuando se le consultó por la eliminación de su archirrival.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Eduardo Espinel dejó un claro mensaje desde Olimpia para Motagua en Honduras.
© rrssEduardo Espinel dejó un claro mensaje desde Olimpia para Motagua en Honduras.

Eduardo Espinel aprovechó la eliminación de Motagua de la actual edición de la Copa Centroamericana para reaccionar de forma particular. Honduras entera se sorprendió ante esto. Ahora mismo, Olimpia deberá cumplir con las expectativas.

Los Merengues buscarán sellar su pase a semifinales de la competencia. Su rival es Cartaginés de Costa Rica, al que recibirán en Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera. Cuentan con la ventaja de 2-1 conseguida en el enfrentamiento de ida.

Sin demasiada cautela, el entrenador uruguayo dio sus valoraciones en la previa del cruce y opinó sobre la forma en la que su archirrival quedó afuera. Además, destacó la seriedad y el hambre de su grupo en esa fase decisiva del campeonato.

Eduardo Espinel se concentra en Olimpia para su partido por la Copa Centroamericana

Olimpia y Cartaginés se enfrentarán para darle cierre a su llave correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. En la previa, fue Eduardo Espinel quien tomó la palabra con un mensaje claro para todos sus dirigidos.

“Cuando las selecciones se enfrentan, está ese folklore del fútbol que es lindo. Toda la rivalidad que hay en la historia de estos campeonatos entre los equipos grandes de Costa Rica y Honduras es mucha. Tenemos que abstenernos de eso”, sentenció.

“Más allá de la rivalidad que hay, un partido no nos puede llevar a estas cosas de querer demostrar que somos más que nadie. Solamente, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo y poder llegar al objetivo de semifinales”, finalizó el técnico.

Claro mensaje de Espinel para Motagua tras la eliminación

“No voy a hablar de los rivales, no sé como se desarrolló el partido de ayer porque estoy metido en lo que es el Olimpia, pero siempre lo digo: en cuanto mejor sea el nivel de Olimpia, más van a hablar del fútbol hondureño”, dijo el técnico.

“Desde que asumí este lugar de trabajo y hasta irme, yo estoy involucrado del fútbol hondureño, nosotros independientemente del resultado de los otros equipos tenemos que tomar la bandera de Honduras, terminó Eduardo Espinel.

