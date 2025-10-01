La Inteligencia Artificial predice al ganador de Olimpia vs. Cartaginés por la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana

Olimpia y Cartaginés se enfrentarán para cerrar su llave de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Si bien la ida mostró a un claro ganador, la misma todavía está abierta. Se espera que ambos equipos vayan a por todo en el juego.

Los Brumosos cayeron 2-1 ante Los Merengues en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, aunque intentaron hacer pesar su localía. Para este cruce, con lo que significa el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera, buscarán ganar ahí.

Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un pronóstico detallado de lo que será el encuentro definitorio y el final de esta gran serie de cuartos de final. Esta decretará a uno de los cuatro semifinalistas.

Olimpia vs. Cartaginés por Copa Centroamericana: veredicto de la Inteligencia Artificial

Datos relevantes

En la serie de cuartos de final, Olimpia ganó el partido de ida 2-1 frente a Cartaginés .

. En la fase de grupos, Olimpia tuvo un desempeño muy sólido: fue primero de su grupo (Grupo D) en la Copa Centroamericana 2025.

Cartaginés consiguió pasar como segundo de su grupo, pero su rendimiento fue más irregular comparado a los hondureños.

También pesa el historial, la potencia futbolística de Olimpia en la región, y la presión. Ellos llegan con menos margen de error.

Pronóstico

Teniendo en cuenta esos factores, mi predicción es que Olimpia ganará el partido de vuelta. Pero ojo: podría no ser un triunfo deslumbrante, podría definirse por un gol o en los minutos finales, o incluso una sorpresa si Cartaginés juega bien de local. Olimpia tiene 55% de chances. Cartaginés 25% y hay 20% de empate.