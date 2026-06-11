Entró a la historia: cuántas personas asistieron al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca volvió a ser sede del partido inaugural como ocurrió en 1970 y en 1986. Único en conseguirlo.

El primer partido del Mundial 2026 ya es historia. Disputado en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, México superó a Sudáfrica por 2-0 en un encuentro con tres expulsados y logró los primeros tres puntos para el Grupo A.

El estadio se colmó de aficionados mexicanos, que asistieron para apoyar al Tri en su tercera localía en una Copa del Mundo. Según dio a conocer la voz oficial del partido, hubo un total de 80,824 personas presentes en el Azteca.

El Estadio Azteca informa el público que asistió.

Este número entró a la historia del siglo actual, ya que superó a todas las ediciones que se celebraron. Únicamente se posicionó por detrás del Mundial de Sudáfrica 2010, donde 84,490 personas ingresaron al Estadio Soccer City de Johannesburgo.

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Si contamos todos los Mundiales, México sigue en la cima con sus anteriores celebraciones. En México 1970, asistieron 107,160 personas al Estadio Azteca. Fue el único partido inaugural que superó los 100,000 espectadores. El segundo puesto es para México 1986 con 96,000.

El partido de este jueves 11 de junio entra en el séptimo puesto entre todas las ocasiones que se celebró la Copa del Mundo. Con este número, quedó muy cerca de la sexta posición del Mundial de Brasil 1950 que albergó 81,649 personas en el Maracaná.

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