La Inteligencia Artificial precide cuántos goles le hará Honduras a Haití en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

La Bicolor tiene su primer partidos en tercera fase de clasificación al Mundial contra Haití. Esto ha dicho la IA sobre el partido.

Alvaro De La Rocha

Por Alvaro De La Rocha

La Inteligencia Artificial predijo el resultado entre Haití y Honduras en las Eliminatorias.
La Inteligencia Artificial predijo el resultado entre Haití y Honduras en las Eliminatorias.

Honduras arranca su participación final rumbo al Mundial 2026. El último tren que da Concacaf se ha comenzará a jugar para la Bicolor.

Será con su visita a Haití, el combinado de Reinaldo Rueda parte como favorito del cotejo del Grupo C donde también están Costa Rica y Nicaragua.

Haití vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Haití vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

En Fútbol Centroamérica le hemos consultado a la Inteligtencia Arficial cómo ve el panorama del duelo. Por lo que ChatGPT lanzó sus prediciones.

Haití vs Honduras por las Eliminatorias 2026 de Concacaf: IA predice el resultado

Si te preguntas cuántos goles hará Honduras contra Haití en las Eliminatorias, aquí tienes los prónosticos:

-La IA anticipa una victoria de Honduras por 2-0, sugiriendo que el equipo será sólido defensivamentey eficiente en ataque.

-También pronostica que el partido tendrá menos de 2.5 goles en total.

-En otras consultas o predicciones, asegura que el partido puede estar culminando con 1-2 a favor de Honduras.

-Ambos equipos marcando y un total de más de 2.5 goles en el partido.

Reinaldo Rueda lo borró de la selección de Honduras para las Eliminatorias y recibe el mensaje que nunca esperó

Reinaldo Rueda lo borró de la selección de Honduras para las Eliminatorias y recibe el mensaje que nunca esperó

En resumen, lo que la IA adelanta es que Honduras va a ganar el duelo y los marcadores que más se repiten son el 0-2 y 1-2 a favor de los dirigidos por Reinaldo Rueda.

