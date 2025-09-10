Si lo vuelven a hacer, están fuera del Mundial: Reinaldo Rueda señala el error que cometió Costa Rica y Piojo Herrera

La selección de Honduras siempre se hace fuerte en casa y derrotó a Nicaragua 2-0. Esto lo hace ser líder en solitario, algo que nadie esperaba.

En el presupuesto estaba que Costa Rica iba a vencer a Haití de local, pero no fue así y el partido culminó 3-3.

Es una de las grandes sorpresas de la Eliminatoria de Concacaf y Reinaldo Rueda fue consultado sobre esto.

Expuso el error que cometió Costa Rica y Haití que fue subestimar a la selección de Haití, cosa que ellos no hicieron y fueron muy criticados en Honduras.

Reinaldo Rueda aconseja a Costa Rica

“Con este resultado cobra mayor valor el resultado anterior, Haití hoy (martes) demostró que es una selección muy competitiva, muy madura, jugadores que tienen tiempo viviendo en Europa, ganando en euros, ustedes vieron la llegada de Haití a Costa Rica, es como si hubiera llegado un equipo de élite, con todo el lujo, a pesar de todas las dificultades de su crianza están en un nivel competitivo altísimo, eso hace el grupo de la eliminatoria muy difícil, Haití es un equipo super maduro y difícil, hoy lo demostró ante Costa Rica”, expresó Rueda en conferencia de prensa.

Rueda le deja claro a Costa Rica y Piojo que no deben de valorar a sus rivales como tal y no subestimar a nadie.

Honduras es líder del Grupo C con 4 puntos y en la siguiente jornada enfrentarán a los ticos en San Pedro Sula, un lugar donde Costa Rica nunca ha ganado.