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Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia amenaza liderato de Motagua tras triunfo ante Marathón

El cierre de la Liga Nacional de Honduras está que arde y Olimpia amenaza a Motagua con arrebatarle el primer lugar de la tabla.

José Rodas

Por José Rodas

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Michaell Chirinos fue uno de los anotadores en el triunfo de Olimpia sobre Marathón. Foto: X Olimpia.
Michaell Chirinos fue uno de los anotadores en el triunfo de Olimpia sobre Marathón. Foto: X Olimpia.

Cuando parecía que Olimpia estaría lejos de alcanzar el liderato de la Liga Nacional de Honduras, un nuevo triunfo (2-1) ante Marathón en la jornada 20 del Clausura 2026, los pone como la principal amenaza de Motagua.

Con la victoria 2-1 sobre Marathón, Olimpia llegó a 35 puntos, misma cantidad de unidades que tiene Motagua; aunque el Ciclón Azul con un partido menos, pero con la obligación de seguir sumando en la cima.

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Mientras tanto, el Real España de Jeaustin Campos también entra en la pelea en el liderato al ubicarse en el tercer lugar con 34 tras sumar de tres al derrotar 2-0 a Platense.

En la cuarta posición se ubica el Olancho FC de Jhon Jairo López que suma 30 puntos, mientras el Monstruo Verde es quinto con 29 unidades sin aspiraciones al liderato.

Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026

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EquipoPuntosPJ
Motagua3517
Olimpia3518
Real España3418
Olancho 3017
Marathón 2719
Choloma2018
Platense1818
Lobos UPNFM1817
Génesis1617
Victoria1618
Juticalpa1519

Los resultados de la fecha 20

  • Victoria 2-1 Juticalpa
  • Real España 2-0 Platense
  • Olimpia 2-1 Marathón
  • Lobos UPNFM vs. Génesis (Jueves 23 de abril)
  • Olancho vs. Motagua (Jueves 23 de abril)
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Así se jugará la jornada 21

  • Olimpia vs. Real España (Sábado 25 de abril)
  • Platense vs. Olancho (Domingo 26 de abril)
  • Motagua vs. Choloma (Domingo 26 de abril)
  • Juticalpa vs. Lobos UPNFM (Domingo 26 de abril)
  • Génesis vs. Victoria (Lunes 27 de abril)

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