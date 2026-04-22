Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia amenaza liderato de Motagua tras triunfo ante Marathón

Cuando parecía que Olimpia estaría lejos de alcanzar el liderato de la Liga Nacional de Honduras, un nuevo triunfo (2-1) ante Marathón en la jornada 20 del Clausura 2026, los pone como la principal amenaza de Motagua.

Con la victoria 2-1 sobre Marathón, Olimpia llegó a 35 puntos, misma cantidad de unidades que tiene Motagua; aunque el Ciclón Azul con un partido menos, pero con la obligación de seguir sumando en la cima.

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Mientras tanto, el Real España de Jeaustin Campos también entra en la pelea en el liderato al ubicarse en el tercer lugar con 34 tras sumar de tres al derrotar 2-0 a Platense.

En la cuarta posición se ubica el Olancho FC de Jhon Jairo López que suma 30 puntos, mientras el Monstruo Verde es quinto con 29 unidades sin aspiraciones al liderato.

Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026

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Equipo Puntos PJ Motagua 35 17 Olimpia 35 18 Real España 34 18 Olancho 30 17 Marathón 27 19 Choloma 20 18 Platense 18 18 Lobos UPNFM 18 17 Génesis 16 17 Victoria 16 18 Juticalpa 15 19

Los resultados de la fecha 20

Victoria 2-1 Juticalpa

Real España 2-0 Platense

Olimpia 2-1 Marathón

Lobos UPNFM vs. Génesis (Jueves 23 de abril)

Olancho vs. Motagua (Jueves 23 de abril)

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Así se jugará la jornada 21