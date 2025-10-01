Es tendencia:
“Terminó en velorio”: referente de Olimpia hace arder a Motagua entero por la eliminación contra Alajuelense

Motagua le falló a toda su afición a la hora de quedar eliminado de la Copa Centroamericana a manos de Alajuelense.

Por Juan Cruz Russo

Motagua ha recibido dureza desde Olimpia tras quedar eliminado.
Motagua ha recibido dureza desde Olimpia tras quedar eliminado.

Todo estaba para Motagua festejara su propia fiesta en el estadio Nacional Chelato Uclés, pero la Liga Deportiva Alajuelense tenía otros planes en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Joel Campbell y Diego Campos acabaron con todas las ilusiones del Ciclón y lo echaron del torneo de la peor forma, ahora tendrán que jugar un Play In para saber si pueden disputar la Champions Cup.

Puede ser aún peor: el castigo que Motagua se expone ante Concacaf tras ser eliminado por Alajuelense

Puede ser aún peor: el castigo que Motagua se expone ante Concacaf tras ser eliminado por Alajuelense

La afición de Motagua tiene sus propios culpables, pero hay un referente de Olimpia que ha señalado al máximo responsable de la eliminación y se trata de Luis Vega.

Desde Olimpia le llega un mensaje a Luis Vega

Para Carlos Prono, referente histórico de la portería de Olimpia y ahora comentarista deportivo, el defensor es el culpable de que hoy en día Motagua esté fuera. Además hace arder a los Azules con lo que dice.

“Hasta el minuto 30, Motagua ganaba y era muy superior a la Liga, un error de Luis Vega trastoca todo, confianza en la Liga y pánico en Motagua. Lo que pintaba para fiesta terminó en velorio, la afición del azul estuvo a la altura en cuanto a la convocatoria. Nos quedaremos sin semifinales entre hondureños”.

Tweet placeholder

Lo que más llama la atención es que Luis Vega fue uno de los mejores de la ida, pero en la vuelta falló y no dudaron en enviarle críticas. Más cuando va a ser el sustituto de Julián Martínez en el partido contra Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf.

Todo Motagua consternado con lo que dijo Jorge Serrano tras ser echado por Alajuelense de la Copa Centroamericana

Todo Motagua consternado con lo que dijo Jorge Serrano tras ser echado por Alajuelense de la Copa Centroamericana

Prono quería un Clásico entre Olimpia y Motagua en semifinales, pero se va a quedar con las ganas. El León debe de definir el jueves su eliminatoria contra Cartaginés.

