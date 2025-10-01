“Terminó en velorio”: referente de Olimpia hace arder a Motagua entero por la eliminación contra Alajuelense

Todo estaba para Motagua festejara su propia fiesta en el estadio Nacional Chelato Uclés, pero la Liga Deportiva Alajuelense tenía otros planes en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Joel Campbell y Diego Campos acabaron con todas las ilusiones del Ciclón y lo echaron del torneo de la peor forma, ahora tendrán que jugar un Play In para saber si pueden disputar la Champions Cup.

La afición de Motagua tiene sus propios culpables, pero hay un referente de Olimpia que ha señalado al máximo responsable de la eliminación y se trata de Luis Vega.

Desde Olimpia le llega un mensaje a Luis Vega

Para Carlos Prono, referente histórico de la portería de Olimpia y ahora comentarista deportivo, el defensor es el culpable de que hoy en día Motagua esté fuera. Además hace arder a los Azules con lo que dice.

“Hasta el minuto 30, Motagua ganaba y era muy superior a la Liga, un error de Luis Vega trastoca todo, confianza en la Liga y pánico en Motagua. Lo que pintaba para fiesta terminó en velorio, la afición del azul estuvo a la altura en cuanto a la convocatoria. Nos quedaremos sin semifinales entre hondureños”.

Lo que más llama la atención es que Luis Vega fue uno de los mejores de la ida, pero en la vuelta falló y no dudaron en enviarle críticas. Más cuando va a ser el sustituto de Julián Martínez en el partido contra Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf.

Prono quería un Clásico entre Olimpia y Motagua en semifinales, pero se va a quedar con las ganas. El León debe de definir el jueves su eliminatoria contra Cartaginés.