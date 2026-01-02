Machillo Ramírez lo borró de Alajuelense, iba a ir a un rival directo y ahora recibió una oferta para jugar en Asia: “Se mete en la pelea”

La Liga Deportiva Alajuelense vive días de festejo tras conquistar la tan ansiada liga 31, pero puertas adentro el mensaje fue claro: el título no detiene la reestructuración. Óscar Ramírez comenzó a pasar la escoba y uno de los nombres que quedó fuera del proyecto sorprendió a propios y extraños.

Machillo tomó la decisión, pese al título

Aunque fue un jugador importante durante el 2025, Diego Campos recibió la notificación de que no continuaría en Alajuelense. La decisión fue tomada aun con el campeonato bajo el brazo, dejando en claro que el cuerpo técnico y la dirigencia buscan un nuevo rumbo para el plantel de cara al 2026.

Campos, que había perdido protagonismo en el cierre del torneo, quedó libre y rápidamente empezó a analizar opciones para seguir su carrera. En un primer momento, todo indicaba que el futuro del atacante estaba en Cartaginés, club que se movió con rapidez en el mercado local. Los brumosos presentaron una oferta formal y parecían tener el camino allanado para cerrar el fichaje.

Giro inesperado: Asia entra en escena

Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, un club de Indonesia se metió de lleno en la pelea por Diego Campos, presentando una alternativa totalmente distinta y que podría seducir al jugador tanto en lo deportivo como en lo económico.

Diego Campos podría seguir su carrera en Asia.

“Un club de Indonesia se mete a la pelea por Diego Campos. Cartaginés sigue interesado y negociando. La decisión final del jugador llegará pronto”, informó Jiménez.

Publicidad

Publicidad

ver también Extranjeros en la mira: Alajuelense sueña con otros dos fichajes bomba para pelear el bicampeonato con Machillo Ramírez

Otros interesados y una decisión inminente

Además, Antigua también mostró interés por el futbolista, mientras que Comunicaciones nunca estuvo realmente en la carrera, pese a los rumores iniciales.

Por ahora, el escenario está abierto: Cartaginés presiona desde Costa Rica, Asia aparece como una opción inesperada y atractiva, y Campos analiza con calma el próximo paso de su carrera.