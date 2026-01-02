“Nueva pretensión salarial”: Francisco Apaolaza pone a Antigua contra las cuerdas y un grande de Guatemala se lo quiere robar

Guatemala inició su temporada 2026 sin un gramo de tranquilidad. Movimientos varios llegaron al fútbol de su máxima categoría. El mercado de fichajes ingresa a su auge con rumores, pases y muchos nombres que todavía definen su futuro.

En este caso, Francisco Apaolaza se transformó en el nuevo protagonista de una verdadera novela. Su renovación contractual con Antigua GFC no llegó tan rápido como se esperaba. Entre arduas negociaciones, otro grande se lo quiere llevar.

Francisco Apaolaza se aleja de Antigua GFC: lo quiere Municipal en Guatemala

Según informó Kenny Sports a través de su página oficial de Facebook, todavía no se dio la firma de la extensión de contrato entre Juan Francisco Apaolaza y Antigua GFC por motivos económicos. Tiene una “nueva pretensión salarial”.

Municipal pretende hacerse con sus servicios. Los directivos ven con buenos ojos que Apaolaza refuerce la plantilla, más aún con la inminente salida del atacante hondureño Eddie Hernández. Es el nombre ideal en el fútbol de Guatemala.

Xelajú MC también pretende hacerse con Francisco Apaolaza para la temporada

Xelajú MC también tiene a Francisco Apaolaza en el radar, aunque esa oferta que le realizaron no logró convencer al futbolista. Esto bajaría a Los Superchivos de la pelea por el delantero, salvo que tengan preparado un segundo ofrecimiento.

Apaolaza tiene 28 años, mide 1.88 y destacó en Guatemala durante la última de las temporadas con Antigua GFC. En esta misma, disputó un total de 26 juegos oficiales, dentro de los cuales logró marcar 11 goles y concretar una asistencia.

